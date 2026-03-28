Carlos César reeleito presidente do PS. Comissão de Honra com Pedro Nuno tem votação superior
Comissão de Honra e Mesa do 25.º Congresso Nacional do PS eleitas com 96,5%. Carlos César não foi além dos 90%.
Carlos César foi reeleito presidente do PS neste sábado, conquistando 89,9% dos votos no 25.º Congresso Nacional do partido, que decorre durante o fim-de-semana em Viseu.
Os resultados foram anunciados no início do segundo dia da reunião magna, que decorre até domingo em Viseu e cujos trabalhos começaram pelas 10:55.
Carlos César alcançou 89,9% dos votos dos delegados, tendo depois assumido a liderança dos trabalhos, após a eleição da Mesa do Congresso com 96,5%.
A Mesa do Congresso é composta pelo presidente, Carlos César, e os vice-presidentes Luísa Salgueiro, António Pina, João Azevedo, Francisco César e Célia Pessegueiro.
Como secretários foram eleitos Eurico Brilhante Dias, Carla Eliana Tavares, Sofia Pereira, Mário Mourão, Marta Temido, Fernando Gomes, Sónia Sanfona, Nuno Araújo, Carla Tavares e Mariana Vieira da Silva.
Foi igualmente eleita a Comissão de Honra do 25.º Congresso Nacional do PS, com 96,5%, composta por nomes como os dos ex-líderes do PS Pedro Nuno Santos, Ferro Rodrigues e Vítor Constâncio, o presidente honorário, Manuel Alegre, e os ex-ministros Alexandra Leitão, Fernando Medina e António Vitorino.
No início dos trabalhos, foi chamado ao palco o antigo deputado Constituinte pelo PS Carlos Lage, a poucos dias de se assinalarem 50 anos desde a aprovação da Constituição da República Portuguesa (CRP), a 2 de abril de 1976.
Num gesto simbólico, o antigo deputado entregou um exemplar da Lei Fundamental à líder da Juventude Socialista (JS), Sofia Pereira.
Carlos Lage apenas pediu “um favor” aos presentes: “Voltem a convidar-me daqui por 50 anos”.
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