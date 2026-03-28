Relógios adiantam com horário de Verão (talvez pela última vez) na próxima madrugada
No continente e nas regiões autónomas, o relógio terá de ser adiantado já na madrugada de domingo, dando início ao horário de Verão, naquele que pode ser um dos últimos anos em que tal acontece.
Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora na madrugada de domingo, dando início ao horário de verão.
Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios vão avançar uma hora quando for 1h00 de domingo, passando a ser 2h00. Já na Região Autónoma dos Açores, a alteração será feita à meia-noite, mudando aí para a 1h00.
A hora legal voltará a mudar em 25 de outubro, para o regime de inverno, mas não é certo que em 2027 prossiga esta alternância. Isto, porque na União Europeia (UE) já se discute um debate para este ano em que poderá ser decidido o fim deste regime bi-horário.
O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.
O debate sobre o acerto sazonal tem acontecido na UE desde pelo menos 2018. Em 2019, o Parlamento Europeu votou a favor do fim da mudança horária até 2021, na sequência de uma consulta pública da Comissão Europeia, em que 84% dos 4,6 milhões de inquiridos manifestaram essa posição.
No entanto, a medida nunca avançou por falta de consenso no Conselho da União Europeia, onde os ministros dos Estados-membros não concordaram numa posição comum própria para responder à proposta legislativa.
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