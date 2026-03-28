Satélite IOD-1 da missão Celeste lançado com sucesso após dois adiamentos

O satélite IOD-1 da missão Celeste da Agência Espacial Europeia (ESA) foi lançado com sucesso neste sábado, depois de dois adiamentos devido às condições meteorológicas, segundo anunciou a empresa responsável pela missão.

O novo programa Celeste da ESA visa reforçar as capacidades do sistema Galileo, expandindo ainda mais a cobertura de satélites, auxiliando a navegação em caso de potencial perda de cobertura do Galileo e facilitando novas aplicações, como a condução autónoma.

A missão, que inclui tecnologia portuguesa e que vai testar uma nova forma de navegação através de satélites em órbitas mais baixas, prevê o lançamento de 12 satélites, 11 operacionais e um de reserva.

De acordo com a equipa da GMV em Portugal, que teve um papel relevante nos testes do satélite, contribuindo para a validação de componentes críticos do sistema, este lançamento assinala “o início de uma nova geração de navegação por satélite na Europa”.

O nome da missão europeia é uma homenagem a Maria Celeste, filha de Galileo Galilei, refletindo a ideia de uma “missão filha” que complementa e reforça o sistema Galileo.

“Tal como Maria Celeste teve um papel próximo e de apoio no percurso científico do pai, esta missão surge como uma camada adicional que vem reforçar a robustez, a precisão e a resiliência do sistema europeu de navegação por satélite”, indicou a GMV em Portugal.

Segundo o responsável pelo Programa Celeste, Roberto Prieto, a missão compreende uma camada complementar de satélites, voando mais perto da Terra, para melhorar o atual sistema Galileo em órbita terrestre média (MEO).

“O atual sistema de navegação Galileo é o melhor do mundo”, sublinhou Prieto, “mas é vulnerável em algumas condições, como as tempestades solares, e não chega a regiões de difícil acesso”.

“O objetivo do Celeste é complementar o sistema Galileo em órbita terrestre baixa, garantir que os atuais sistemas de navegação europeus continuam a funcionar, contribuir para a autonomia estratégica europeia nesta área e prestar novos serviços”, acrescentou, citado pela EFE.