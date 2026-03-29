Aviva vai usar ChatGPT para simulações rápidas de seguro de habitação

Numa parceria com a OpenAI, dona do ChatGpt, a seguradora britânica Aviva está a preparar o lançamento de uma aplicação no ChatGPT que permitirá aos utilizadores obter simulações de seguro de habitação Signature da Aviva.

Esta aplicação deverá estar disponível nas próximas semanas e foi pensada para dar aos utilizadores do ChatGPT simulações de seguro habitação Signature da seguradora em minutos. De acordo com o comunicado da Aviva, a Inteligência Artificial (IA) irá colocar várias perguntas padrão de subscrição, como nome, morada, contactos e tipo de cobertura requerida (edifício, conteúdo ou combinado), para formular essa cotação de seguro

Se o cliente quiser adquirir a apólice após receber o orçamento, basta clicar num link que vai direcioná-lo para o website da Aviva, onde poderão ser escolhidas coberturas adicionais e limites, adicionar itens especificados, selecionar a opção de pagamento e finalizar a compra.

Owen Morris, CEO Aviva UK Personal Lines, explica que “a aplicação é simples de usar, permitindo aos clientes obter um orçamento de seguro de habitação com apenas algumas perguntas. Já competimos fortemente em todos os canais de distribuição, incluindo direto, websites de comparação de preços, mediadores e parcerias, e isto permitirá agora que os clientes que utilizam Large Language Models (LLMs) adquiram produtos connosco”.

“Embora o uso de LLMs nos serviços financeiros seja relativamente recente, é provável que vejamos mais clientes a adotar este método de compra à medida que os comportamentos mudam e os LLMs se tornem mais comuns”, fundamenta Morris.