Corretora Seguramos quer entrar em 980 hóteis

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e a Seguramos estabeleceram uma parceria com o objetivo de apoiar as empresas do setor hoteleiro para gestão dos seus riscos. A iniciativa visa reforçar e disponibilizar aos 980 sócios da AHP, soluções de seguros ajustadas à realidade da hotelaria, “bem como serviços de consultoria especializada, promovendo uma abordagem mais estruturada à proteção dos ativos, à continuidade do negócio e à sustentabilidade das operações”, referem os promotores.

“A gestão de risco é hoje uma dimensão essencial da sustentabilidade das empresas hoteleiras. Esta parceria permite reforçar o apoio que prestamos aos nossos associados, disponibilizando conhecimento especializado e soluções ajustadas às especificidades da atividade hoteleira”, comentou Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP, acrescentando que “num setor cada vez mais exposto a riscos, patrimoniais, laborais, operacionais e de responsabilidade civil, de crescente complexidade, é fundamental que as empresas estejam devidamente informadas e preparadas para antecipar e mitigar impactos que podem comprometer a viabilidade do negócio, proteger os seus ativos e garantir a continuidade da operação”, concluiu.

Já Ezequiel Silva, CCO da Seguramos, indica o posicionamento da corretora perante o risco: “É claramente proativo e consultivo, privilegiando a identificação, avaliação e mitigação estruturada dos riscos antes da ocorrência de sinistros, em vez de uma abordagem meramente reativa centrada na transferência tradicional de seguradora”.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) é centenária e junta pelo menos 980 unidades hoteleiras de todas as categorias e dimensões, bem como unidades de alojamento local coletivo — hostels, guesthouses e blocos de apartamentos com serviços integrados — resorts, turismo em espaço rural e turismo de habitação.

A Seguramos é uma corretora de seguros que está no top 10 nacional, tendo passado recentemente a integrar o grupo MDS, após a venda de 50,1% do capital, ficando o fundador Mário Ramos com a restante participação.