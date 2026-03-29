Espera no controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa atinge 2 horas ao início da manhã

A espera no controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa atingiu este domingo um pico de duas horas para quem chegou pelas 08:30, mas entretanto diminuiu para menos de uma hora, segundo a PSP e a ANA.

Contactada pela agência Lusa na sequência de relatos de passageiros indicando que tinham chegado a Lisboa pelas 06:00 e às 11:00 ainda continuavam à espera na fila do controlo de fronteira, fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal indicou que “o tempo máximo de espera nas chegadas do Aeroporto Humberto Delgado atingiu as duas horas, num pico registado pelas 08:30”. “Neste momento, o máximo de tempo de espera encontra-se abaixo dos 60 minutos”, acrescentou a gestora aeroportuária.

Também contactado pela Lusa, o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, corroborou que “o pico na sala de chegadas” do aeroporto de Lisboa “foi por volta das 8:30 e foram cerca de duas horas de espera”, sendo atualmente de “sensivelmente 30 minutos”.

O responsável salientou que a PSP esteve durante toda a manhã de hoje “em capacidade máxima” no Aeroporto Humberto Delgado, em linha com o plano de contingência traçado para o período da Páscoa, com “todos os postos de controlo disponíveis na infraestrutura ocupados com polícias” e uma nova zona de controlo de fronteira, com 10 postos adicionais, também “completamente preenchida”.

Segundo detalhou, o plano de contingência atualmente em vigor prevê um reforço de 30 polícias com formação de guarda de fronteira no aeroporto de Lisboa e outro reforço temporário de 15 agentes em Faro, face ao aumento previsto de passageiros no período da Páscoa.

O objetivo é garantir que “o tempo médio de espera seja o mais baixo possível, sem descurar a segurança e a resiliência das fronteiras”.

Adicionalmente, foi ativada uma nova zona de controlo fronteiriço no aeroporto de Lisboa, maximizando o controlo manual com mais 10 postos e ‘e-gates’ (portas automáticas).

Durante a altura do Natal e do Ano Novo foram vários os constrangimentos no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar várias horas para passarem no controlo de fronteiras.

Estes constrangimentos na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa levou o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que já está entretanto novamente a funcionar.

Numa resposta, entretanto, enviada à agência Lusa, o MAI avançou que o EES “foi gradualmente retomado desde o início do ano e já está ativo na sua plenitude”.

O EES está a ser implementado de forma faseada na União Europeia, estando previsto para abril o seu funcionamento a 100% em todo o território comunitário.