Kristin: CA Seguros já regularizou 73% dos sinistros em habitação

A CA Seguros já regularizou 67% dos sinistros participados na sequência da tempestade Kristin, que fez vários mortos e provocou um rasto de destruição pelo país. No seguro CA Habitação, foram concluídos 73% dos processos de sinistros, enquanto o seguro CA Multirriscos Empresas atingiu os 55%, afirmaram em comunicado.

Para fazer face ao volume de participações recebidas, a seguradora reforçou a Área de Sinistros e ajustou os meios operacionais, através de: simplificação de procedimentos, reforço das equipas de gestão e recolha acelerada de documentação. O atendimento telefónico foi igualmente reforçado.

A rede de Agências e Colaboradores das Caixas Agrícolas teve também um papel no processo, garantindo proximidade aos clientes e agilizando a recolha de elementos necessários à instrução dos processos. Em paralelo, os canais digitais – App CA Seguros, WhatsApp e CA Seguros Online – permitiram o envio de fotografias de danos, orçamentos e documentação, possibilitando a abertura automática de processos e acelerando a sua regularização.

“A nossa prioridade mantém-se inalterada: estar ao lado dos nossos Clientes quando mais precisam”, afirmou João Pedro Borges, Presidente do Conselho de Administração Executivo da CA Seguros, destacando a capacidade de “conjugar proximidade humana com eficiência operacional e digital“.

A CA Seguros é a seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola. Em 2025, possuía uma quota de mercado de 2,3%, tendo aumentado em 8,9% os prémios registados em comparação com 2024, de acordo com dados tratados por ECOseguros.