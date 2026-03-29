Novo curso da APS analisa impactos da revisão da Solvência II

A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) tem um novo curso: “Análise dos principais impactos da revisão da solvência II”. Com data de início marcada para 7 de abril, das 10h00 às 12h00, de forma online, o curso será lecionado em inglês e com documentação em português.

O objetivo deste curso é analisar as principais mudanças “decorrentes da revisão do regime de Solvência II”, como por exemplo o “reforço do princípio da proporcionalidade, as alterações ao cálculo do SCR, os ajustamentos aplicáveis às curvas de taxas de juro sem risco e os desenvolvimentos associados aos pilares II e III”,diz a APS.

A lecionar este primeiro curso do ciclo de formação vão estar Ignacio Blasco Paniego, consultor área de Seguros da Analistas Financieros Internacionales (AFI), e Moisés Hernández Morales, também consultor área de Seguros da AFI.

Esta formação é ideal para colaboradores do setor segurador das áreas de gestão de riscos, auditoria interna, atuariado, advogados e outros colaboradores interessados na nova regulamentação de Solvência II.

Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.