Novo curso da APS analisa impactos da revisão da Solvência II
As alterações ao regime de Solvência II estão no centro do novo curso lançado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), que tem início a 7 de abril.
A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) tem um novo curso: “Análise dos principais impactos da revisão da solvência II”. Com data de início marcada para 7 de abril, das 10h00 às 12h00, de forma online, o curso será lecionado em inglês e com documentação em português.
O objetivo deste curso é analisar as principais mudanças “decorrentes da revisão do regime de Solvência II”, como por exemplo o “reforço do princípio da proporcionalidade, as alterações ao cálculo do SCR, os ajustamentos aplicáveis às curvas de taxas de juro sem risco e os desenvolvimentos associados aos pilares II e III”,diz a APS.
A lecionar este primeiro curso do ciclo de formação vão estar Ignacio Blasco Paniego, consultor área de Seguros da Analistas Financieros Internacionales (AFI), e Moisés Hernández Morales, também consultor área de Seguros da AFI.
Esta formação é ideal para colaboradores do setor segurador das áreas de gestão de riscos, auditoria interna, atuariado, advogados e outros colaboradores interessados na nova regulamentação de Solvência II.
Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.
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