O que precisa de saber sobre a guerra no Médio Oriente

Os principais desenvolvimentos ocorridos nas últimas horas no conflito israelo-norte-americano contra o Irão, segundo reporta a agência noticiosa France-Presse (AFP), são os seguintes:

Irão ameaça atingir o USS Abraham Lincoln

O chefe da marinha iraniana, Shahram Irani, afirmou hoje que o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln será alvo caso fique ao alcance do fogo. “Assim que o grupo aeronaval do USS Abraham Lincoln estiver ao alcance, vingar-nos-emos pelo sangue dos mártires do navio Dena, lançando diferentes tipos de mísseis mar-mar“, ameaçou, citado pela televisão estatal, referindo-se à fragata iraniana afundada pelos Estados Unidos no dia 04.

Dois navios atravessam o estreito de Ormuz em direção à Índia

Dois navios de bandeira indiana, transportando gás de petróleo liquefeito (GPL), atravessaram o estreito de Ormuz, anunciou hoje o Ministério indiano dos Transportes Marítimos.

Os transportadores BW TYR e BW ELM, com uma carga combinada de cerca de 94.000 toneladas, estão a caminho das costas indianas, indicou o ministério, enquanto o Irão praticamente interrompeu o tráfego marítimo no estreito.

Navios paquistaneses também autorizados a atravessar o estreito

O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, anunciou na tarde de sábado que o Irão autorizou mais 20 navios de bandeira paquistanesa — dois navios por dia — a transitar pelo estreito de Ormuz.

Reunião quadripartida em Islamabade sobre a guerra

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia reúnem-se hoje à tarde em Islamabade para discutir a guerra no Médio Oriente, na qual o Paquistão atua como intermediário entre os Estados Unidos e o Irão.

A reunião diplomática destas nações muçulmanas deve abordar “nomeadamente esforços para desanuviar as tensões na região”, indicou o ministro paquistanês dos Negócios Estrangeiros.

Ataque à Bank of America em Paris: duas novas detenções

Duas novas pessoas foram detidas durante a noite de sábado para hoje no âmbito da investigação ao ataque frustrado contra a sede parisiense da Bank of America, anunciou o Ministério Público Nacional Antiterrorista (PNAT), contactado pela AFP.

A detenção do menor detido no sábado “foi igualmente prolongada”, precisou o PNAT. No total, três pessoas estão sob custódia neste caso, ao qual o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, associou um “vínculo” com a guerra no Médio Oriente.

Teerão acusa Washington de preparar ataque terrestre

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusou hoje os Estados Unidos de planearem uma ofensiva terrestre enquanto conduzem publicamente esforços diplomáticos para pôr fim à guerra. “O inimigo envia publicamente mensagens de negociação e diálogo, mas planeia secretamente uma ofensiva terrestre“, afirmou Ghalibaf, em comunicado divulgado pela agência oficial Irna.

Operações terrestres no Irão em preparação, segundo o Washington Post

O Pentágono prepara operações de várias semanas no terreno no Irão, noticiou no sábado o Washington Post, citando responsáveis norte-americanos.

Estas operações não se destinariam a uma invasão em grande escala, sublinharam as fontes, consistindo antes em incursões em território iraniano por forças especiais e outros soldados. Não se sabe se Donald Trump aprovará o plano, segundo o Washington Post.

Escritório de canal de TV do Qatar em Teerão danificado por ataque

A cadeia de notícias qatari Al Araby anunciou hoje que um míssil israelita atingiu o edifício que alberga o seu escritório em Teerão, causando danos.

Imagens do interior mostravam janelas partidas, estilhaços de vidro e destroços. No exterior, edifícios vizinhos ficaram danificados e as ruas estavam cobertas de escombros.

Irão condena Israel pela morte de três jornalistas libaneses

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, condenou o ataque israelita que matou na véspera três jornalistas libaneses, incluindo um correspondente de destaque da al-Manar do Hezbollah, enterrados hoje.

Estas mortes constituem um “assassínio dirigido” e uma “violação flagrante do direito internacional”, afirmou Araghchi na sua conta oficial do Telegram. Os jornalistas nunca devem ser alvo, “mesmo quando têm ligações com partes do conflito”, afirmou também o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot.

Síria: ataque com drones vindo do Iraque contra base americana

O vice-ministro da Defesa sírio anunciou que as forças do seu país repeliram um ataque com drones vindos do Iraque, que visava uma base norte-americana no nordeste da Síria.

A base americana de Qasrak, na província de Hassaké, “foi atacada por quatro drones lançados a partir do território iraquiano“, declarou o responsável sírio, Sipan Hamo, no X, acrescentando que “os drones foram abatidos sem causar vítimas”.