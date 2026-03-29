Pausa com KitKat, roubaram 414 mil destes chocolates

A Nestlé indicou este sábado que cerca de 12 toneladas de KitKat associados à Fórmula 1, equivalentes a 413.793 chocolates, com destino à Europa, foram roubados esta semana após terem saído da fábrica, em Itália. A empresa, que tem sede na Suíça, adiantou em comunicado que “o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados”.

O carregamento foi roubado entre o local de produção, em Itália, e distribuição e ninguém ficou ferido. Os chocolates tinham como destino a Polónia, num percurso entre 1250 e 1350 quilómetros. de acordo com o The New York Times (acesso pago). O roubo envolveu apenas um carregamento de uma única gama de KitKat.

No âmbito do 75.º aniversário da F1 e do 90.º aniversário da marca, o KitKat tornou-se o chocolate oficial da prova de carros. Em janeiro, a empresa que detém a guloseima anunciou que esta seria a primeira temporada completa da KitKat como parceira oficial, ao mesmo tempo que revelava um modelo inédito de carro de F1 e o lançamento de um segundo produto, o F1 KitKat Chunky.

A Nestlé disse que os chocolates roubados podem acabar por entrar em canais de venda não oficiais na Europa. Contudo, avisou que os consumidores e retalhistas podem identificar se o produto que recebem faz ou não parte do lote roubado através do código de barras.

“Sempre encorajámos as pessoas a fazer uma pausa com KitKat”, afirmou a Nestlé em comunicado, numa alusão ao slogan da marca. “Mas parece que os ladrões levaram a mensagem demasiado à letra e fizeram uma ‘pausa’ com mais de 12 toneladas do nosso chocolate”, acrescentava a empresa. “Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas”.

A marca disse ainda que decidiu tornar público o caso face à implementação de esquemas mais sofisticados e na esperança de aumentar a consciencialização. A empresa cita um relatório conjunto da International Union of Marine Insurance (IUMI) e da Transported Asset Protection Association (TAPA) EMEA, que aponta para um aumento preocupante dos roubos de carga e fraude no transporte, com métodos de engano cada vez mais sofisticados.