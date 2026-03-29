Desporto

Sporting quer reunião com o Governo face a ações “repugnantes” do FC Porto

  • Lusa
  • 21:09

O Sporting ivai pedir, com urgência, uma reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, devido ao que considera serem ações "repugnantes" do FC Porto.

O Sporting informou hoje que vai pedir, com urgência, uma reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, devido ao que considera serem ações “repugnantes” do FC Porto. “O Sporting Clube de Portugal considera absolutamente repugnantes as sucessivas ações que o FC Porto tem vindo a protagonizar nos últimos tempos e vai solicitar, com caráter de urgência, uma reunião com a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto“, referem os ‘leões’, em comunicado.

O pedido do clube lisboeta acontece um dia depois de incidentes a envolverem alegadamente o FC Porto, no caso no jogo de andebol no sábado, no Dragão Arena, com o Sporting a acusar os ‘dragões’ “de práticas obscuras” e quando elementos seus tiveram de receber assistência médica.

O mais recente capítulo deste inaceitável encadeamento de episódios atinge um nível que ultrapassa todos os limites: um balneário com cheiro tóxico e intenso que afetou o estado físico de jogadores e staff da equipa de andebol. Isto não é apenas lamentável, é criminoso“, acusa o Sporting.

Uma situação que o FC Porto, que viria a perder o jogo do nacional de andebol, desmentiu, considerando, ainda no sábado, as acusações “graves e abusivas”, além de referir que contactou a Polícia de Segurança Pública para verificação das condições no Dragão Arena.

No comunicado, o Sporting aponta as práticas de “desrespeito” e “condicionamento” do FC Porto, e diz ser “essencial que quem regula o desporto em Portugal assuma uma posição firme e implacável e puna, com toda a severidade, estes comportamentos indignos, que já ultrapassam os limites do admissível num Estado de direito“.

O Sporting CP considera imperativo que todas as instituições com responsabilidade na tutela do desporto sejam promotoras da verdade desportiva, não sendo admissível que comportamentos desta natureza – reiteradamente protagonizados pelos mesmos intervenientes – envergonhem e coloquem em causa a imagem do desporto português no plano internacional“, acrescenta.

Os ‘leões’ sustentam ainda que estes “episódios não são isolados nem acidentais” e lembram alguns incidentes recentes envolvendo o FC Porto, como o vídeo passado no balneário ao árbitro de futebol Fábio Veríssimo, numa “tentativa clara de condicionamento”, ou o esconder de bolas por parte dos apanha-bolas e roubo de toalhas no clássico da I Liga, no Dragão.

Se ainda subsistia alguma ilusão ingénua de que as práticas obscuras do passado tinham sido erradicadas, a realidade encarregou-se de a destruir de forma brutal e inequívoca. O que hoje se verifica não é apenas uma repetição: é uma escalada refinada. Mais vil, mais rasteira e ainda mais inqualificável do que os episódios mais negros que mancharam o desporto português“, aponta ainda o clube lisboeta.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sporting quer reunião com o Governo face a ações “repugnantes” do FC Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

MG S5 EV: Oxford (re)nasceu em Xangai e não correu mal

Luís Leitão,

A marca que os britânicos criaram e os chineses reconstruíram chega com um SUV elétrico por um preço que coloca a concorrência em sentido, mas nem tudo se resume à carteira.