5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o Banco de Portugal apresenta o relatório de acompanhamento das medidas macroprudenciais, enquanto o INE divulga os indicadores de confiança das empresas e dos consumidores. Os eurodeputados iniciam uma visita a Portugal para discutir a crise na habitação. Destaque ainda para a assembleia geral da Lusa, onde será aprovado o relatório de contas de 2025.

BdP apresenta relatório das medidas macroprudenciais

O Banco de Portugal apresenta esta segunda-feira o relatório de acompanhamento das medidas macroprudenciais em Portugal. O documento explica se as medidas macroprudenciais, em vigor desde 2018, se mantêm eficazes a mitigar riscos no mercado imobiliário e a reforçar a resiliência do sistema financeiro.

INE divulga confiança das empresas e consumidores

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores relativos a março. No mês anterior, o mau tempo agravou o pessimismo dos consumidores, que anteciparam menos compras e mostraram menor confiança na evolução da economia. Já entre as empresas, a confiança aumentou, embora apenas ligeiramente.

Eurodeputados em Portugal para discutir crise na habitação

Uma delegação de eurodeputados inicia uma visita a Portugal para discutir o programa de habitação acessível de Portugal, recolher informações sobre projetos do Banco Europeu de Investimento (BEI) no país e reunir-se com representantes de instituições públicas de habitação e intervenientes envolvidos na habitação social e cooperativa.

Assembleia geral da Lusa

Decorre esta segunda-feira a assembleia geral da Lusa para a aprovação do relatório e contas de 2025, bem como o plano de atividades e orçamento para 2026. Em 2024, a agência de notícias registou um lucro de 2,05 milhões de euros.

Eurostat divulga condições de vida na Europa

O Eurostat divulga esta segunda-feira dados sobre as condições de vida na Europa, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados domiciliários profissionais, bem como sobre resíduos urbanos, ambos referentes a 2024.