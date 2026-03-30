A obra «10 empresários que impulsionaram um país» destaca o papel do empresário como motor económico e social

O evento contou com a participação do autor e do presidente da CEIM, Miguel Garrido, num diálogo sobre o papel do empresário na sociedade e a sua contribuição para o crescimento económico e o bem-estar social

A abertura do encontro ficou a cargo de Laura Madrigal, diretora editorial da editora LID, que destacou que o livro «é uma homenagem, mas também uma reflexão sobre a necessidade de reconhecer a contribuição do empresário para o progresso do país». Neste sentido, sublinhou que a obra reúne «dez formas distintas de entender a empresa, mas com um denominador comum: a convicção de que a prosperidade se constrói com trabalho, visão e tempo». Da mesma forma, valorizou a figura do autor, Manuel López Torrents, a quem definiu como «uma voz sólida do jornalismo económico, com um olhar rigoroso, honesto e profundamente documentado que traz contexto e critério».

Durante o colóquio, os participantes concordaram com a necessidade de valorizar a figura do empresário num contexto em que, por vezes, o seu papel é posto em causa. Neste sentido, Manuel López Torrents defendeu que «os empresários são, na verdade, aqueles que impulsionam o país, o verdadeiro estandarte da nossa economia», sublinhando ainda o peso de um tecido empresarial composto maioritariamente por PME e microempresas que dependem em grande medida das grandes corporações.

O autor recordou também o papel fundamental do empresariado em momentos críticos da história recente: «Na crise do euro, quando a Espanha esteve perto de perder o grau de investimento e se falava até de uma possível saída do euro, os empresários deram um passo em frente com iniciativas como o Conselho da Competitividade, que foi fundamental para reforçar a confiança no país». Neste sentido, reclamou «um maior reconhecimento, uma vez que têm um enorme compromisso social, tanto para com os seus colaboradores como para com o país».

Sobre os perfis analisados, López Torrents salientou que «estamos a falar de lideranças muito distintas, mas com traços comuns, como a visão, a disciplina e a capacidade de assumir riscos». O autor destacou figuras como Amancio Ortega, «provavelmente o empresário mais importante de Espanha dos últimos cem anos», e destacou perfis como o de Demetrio Carceller Arce, «um exemplo de liderança moderna, capaz de diversificar e gerir diferentes áreas de negócio», ou Florentino Pérez, «uma das grandes referências empresariais do país». Além disso, salientou que se trata de perfis com «um compromisso com as suas equipas e as suas empresas muito maior do que muitas vezes se percebe de fora».

Por seu lado, o presidente do CEIM, Miguel Garrido, sublinhou que partilha a ideia apresentada na obra de que «empreender e gerir é também construir o país», e defendeu o papel do empresário como motor social para além do económico. «O empresário coloca os seus conhecimentos, os seus recursos e as suas poupanças ao serviço da sociedade: cria riqueza, impulsiona a inovação e contribui para a sustentabilidade do Estado-providência, gerando emprego e pagando impostos», afirmou. Da mesma forma, destacou que «a imagem de um país depende em grande medida das suas empresas» e valorizou o facto de «na Espanha contarmos com empresários como os que este livro apresenta, que são um reflexo da excelência empresarial do nosso país».

A obra percorre a trajetória de dez figuras-chave da economia espanhola —Amancio Ortega, Florentino Pérez, Isak Andic, Demetrio Carceller Arce, Juan Roig, Alicia Koplowitz, Gabriel Escarrer, Marc Puig, Rafael del Pino e Sol Daurella— para mostrar como a empresa e o país evoluíram de forma intimamente ligada. Neste contexto, o livro propõe uma reflexão sobre o papel do empresário, reivindicando o valor do empreendedorismo, da gestão e da assunção de riscos como elementos fundamentais na construção de uma sociedade mais próspera.