ANAREC avisa que preço da botija de gás vai ter um “grande aumento” em abril. Pode chegar aos 15 euros

A vice-presidente da ANAREC — Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, Mafalda Trigo, alerta que os preços do gás de botija vão sofrer “um grande aumento” em abril, de até 15 euros, no caso da garrafa de 45 quilos.

O gás de petróleo liquefeito (GPL) vendido engarrafado, a partir de 1 de abril, “vai sofrer um grande aumento”, afirmou Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC. Isto porque, explicou, em declarações à CNN, as oscilações de preço neste gás costumam verificar-se mensalmente. Desta forma, tem estado estável, ao contrário dos combustíveis como a gasolina e o gasóleo, transfere-se para o início do próximo mês o salto, na sequência do contexto de conflito no Irão, que tem afetado negativamente os preços da energia.

“A partir de quarta-feira haverá um grande aumento nas garrafas de gás“, indicou, estimando que este fosse de cerca de três euros no caso das garrafas 13 quilos e de 15 euros nas de 45 quilos. Isto “vai impactar muito orçamento das famílias que necessitam desta energia para sobreviver”, alertou. De acordo com o simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, onde é agregada a informação de preços sobre combustíveis e gás de botija, o preço eficiente de uma garrafa de GPL de 13 quilos, de butano, a 1 de dezembro do ano passado, era de 32,46 euros. A garrafa de 45 quilos, de gás propano, marcava os 111,82 euros.

Sobre o gasóleo e gasolina, Mafalda Trigo disse que esta semana se verificou uma manutenção dos preços no caso do gasóleo e uma descida ligeira, de dois cêntimos, no caso da gasolina. Os preços não desceram porque, apesar de grande parte da semana passada terem beneficiado do anúncio de um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irão, sexta-feira o Irão afastou esta hipótese, pelo que as cotações do petróleo nos mercados bolsistas voltaram a subir. Assim “a baixa que estava prevista bastante reduzida no caso da gasolina e no gasóleo foi mesmo anulada”, indicou.

A presidente da Anarec assegurou que os revendedores de combustíveis — grupo no qual a própria se inclui — trabalham com uma margem fixa, de três cêntimos por litro, independentemente do nível de preço a que está o combustível. A vice-presidente da ANAREC indica ainda que a associação já apelou a que a tutela tomasse medidas semelhantes às de Espanha, onde o Governo reduziu o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos combustíveis. Quanto aos apoios anunciados para o gasóleo profissional, considera necessário alargá-los a vários ramos empresariais, não ficando pelas empresas de transporte.