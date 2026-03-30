Transportes

ANTRAM reúne a 1 de abril para avaliar “resposta insuficiente” do Governo

  • Lusa
  • 16:52

O encontro se destina a "ouvir as empresas do setor" após uma "resposta insuficiente do Governo ao impacto do aumento do preço dos combustíveis".

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) anunciou a convocatória de uma reunião de associados em 1 de abril para avaliar “a resposta insuficiente” dada pelo Governo para limitar o impacto da subida dos combustíveis.

“Perante aquilo que consideramos como uma resposta insuficiente do Governo ao impacto do aumento do preço dos combustíveis, agravado pela guerra no Irão, a ANTRAM decidiu realizar uma reunião com os seus associados no próximo dia 1 de abril”, em Coimbra, indica em comunicado.

A nota explica que o encontro se destina a “ouvir as empresas do setor, promover uma reflexão conjunta sobre o contexto atual e definir a atuação futura da ANTRAM em prol da defesa dos interesses do seu universo associativo”.

Em 27 de março, o Governo aprovou um novo apoio extraordinário de 10 cêntimos por litro, a aplicar entre 01 de abril e 30 de junho, no gasóleo profissional para veículos de transporte de mercadorias e autocarros, até ao limite de 15 mil litros.

Este apoio juntou-se a um primeiro desconto adicional de 10 cêntimos por litro durante três meses, anunciado pelo Governo em 18 de março. Desde o início da guerra no Média Oriente, o preço do gasóleo já sofreu um aumento de cerca de 30% em Portugal, custando mais cerca de 40 cêntimos por litro.

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