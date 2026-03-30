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BRANDS' ECO App da Segurança Social: um balcão disponível 24 horas por dia, em qualquer lugar

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  • 30 Março 2026

Com consulta, simulação e pagamentos num só canal, a app da Segurança Social consolida-se como uma ferramenta de simplificação administrativa e acesso contínuo aos serviços públicos.

Concebida para reduzir a burocracia e otimizar o tempo do utilizador, a app da Segurança Social afirma-se como uma ferramenta central na estratégia de modernização administrativa em Portugal, oferecendo aos cidadãos um canal direto, seguro e simplificado para a gestão da sua situação contributiva e prestacional.

Entre as principais valências da app está a possibilidade de consulta imediata da situação contributiva. A funcionalidade permite ao utilizador verificar os seus registos de remunerações e anos de desconto de forma atualizada, reforçando a transparência no acesso à informação pessoal e contribuindo para uma relação mais informada com o sistema

A plataforma agrega um conjunto de funcionalidades críticas que permitem uma interação autónoma com a instituição.

Principais funcionalidades

  • Consulta: Permite a consulta imediata da situação contributiva, possibilitando ao utilizador verificar os seus registos de remunerações e anos de desconto de forma atualizada;
  • Simulação: Disponibiliza simuladores que permitem prever o valor de diversos apoios e prestações sociais;
  • Pagamentos: Integra métodos de pagamento seguros e diretos como o MB Way ou referência Multibanco, disponibilizando comprovativos de imediato;
  • Canal de Atendimento Digital (e-clic): Reforça a proximidade com o cidadão através de um sistema de mensagens integrado e do acesso ao e-clic, o balcão digital de atendimento que permite submeter pedidos de informação e acompanhar a resolução de questões pendentes. Permite ainda um acesso rápido e seguro à caixa de mensagens e a consulta dos últimos contactos feitos com a Segurança Social.

Durante o ano de 2025, foram lançadas várias novas funcionalidades que contribuíram para uma rápida evolução da app, especialmente a nível de usabilidade, tais como:

  1. Solução multilingue, que amplia o alcance da plataforma junto de diferentes perfis de utilizadores,;
  2. ChatBot Inteligente, capaz de responder a temas previamente selecionados;
  3. Autenticação por biometria, que reforça simultaneamente a conveniência e a segurança no acesso.

Estas atualizações revelam uma preocupação em tornar a experiência mais intuitiva e ajustada aos hábitos digitais atuais. Ao incorporar mecanismos de apoio, simplificação de acesso e personalização da interação, a app acompanha uma tendência mais ampla de modernização dos serviços públicos, em que a eficiência depende também da facilidade de utilização.

Num momento em que a experiência digital é cada vez mais determinante para a perceção de qualidade do serviço público, esta capacidade de centralizar histórico, comunicação e operação tende a assumir um papel particularmente relevante

Eficiência e acessibilidade

A solução foi desenhada para promover a literacia digital e a eficácia na relação com o Estado, permitindo que os processos administrativos sejam resolvidos com agilidade.

Ao transferir operações recorrentes para o ambiente mobile, a Segurança Social liberta o cidadão para o que é essencial, garantindo que o “balcão” está disponível 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar.

Com cerca de 1.5 milhões de instalações ativas, a App da Segurança Social é gratuita e encontra-se disponível através da App Store, Google Play e App Gallery, consolidando a sua presença como uma das ferramentas digitais relevantes na aproximação entre administração pública e utilizadores.

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