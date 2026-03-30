Bruxelas aconselha europeus a viajar menos

A Comissão Europeia está a pedir aos Estados-membros que considerem reduzir o consumo de petróleo e gás, sobretudo no setor dos transportes, face ao risco de cortes prolongados no abastecimento ligados ao conflito no Irão, avança o Politico.

O pedido, feito pelo comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, reflete os receios de que o conflito no Golfo Pérsico evolua de um problema de preços para uma crise total de abastecimento energético, com sérias implicações para a economia global.

Numa carta dirigida aos ministros nacionais da Energia, a que o Politico teve acesso, Jørgensen afirmou que os governos deveriam considerar “medidas voluntárias de redução da procura”, com especial atenção ao setor dos transportes.

Na prática, isto pode significar que os governos peçam aos cidadãos que conduzam e voem menos para poupar combustível essencial, como já acontece em alguns países asiáticos. A medida surge numa altura em que os ministros da Energia da União Europeia vão realizar uma reunião de emergência esta terça-feira para debater estratégias de resposta à crise energética.

Jørgensen destacou ainda que o setor de transportes europeu enfrenta custos crescentes e escassez de fornecimentos devido à forte dependência do Golfo Pérsico, responsável por mais de 40% das importações de combustível de aviação e diesel da UE.