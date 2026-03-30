Campanha «EXtigmas» da Angelini Pharma dá visibilidade aos estigmas invisíveis da epilepsia

A campanha, cujo objetivo é promover uma compreensão mais empática e precisa da epilepsia, procura quebrar os mitos que ainda persistem sobre esta patologia e fomentar uma conversa aberta para eliminar os preconceitos sociais associados.

A epilepsia, uma das doenças neurológicas mais prevalentes, afeta mais de 50 milhões de pessoas a nível mundial e cerca de 500 000 pessoas em Espanha. Estima-se que até 10% da população venha a sofrer uma crise epilética ao longo da vida. Apesar dos avanços no tratamento, entre 30% e 40% dos doentes continuam a sofrer crises, apesar de terem recebido pelo menos dois tratamentos anteriores.

A campanha centra-se no prefixo «EX», com o objetivo de comunicar a intenção de superar os estigmas sociais associados à epilepsia, ao mesmo tempo que promove uma compreensão mais profunda e objetiva. Através desta abordagem, «EXtigmas» pretende convidar à reflexão sobre os preconceitos enraizados em torno desta doença e como estes afetam a vida das pessoas que a sofrem.

Persistem inúmeros equívocos sobre a epilepsia que condicionam a sua perceção social e dificultam a sua compreensão. Muitas vezes, é associada a convulsões e perda de consciência, mas é muito mais do que isso. Na verdade, apenas 20 a 30% dos casos se manifestam sob a forma de convulsões com perda de consciência. Outros sintomas menos conhecidos incluem ausências, falta de resposta a estímulos, auras ou problemas visuais, formigueiros ou movimentos automáticos repetidos.

«É fundamental continuar a avançar na compreensão social da epilepsia e na redução do estigma que ainda a rodeia», afirmou Marta Jornet, diretora da Unidade de Negócio Brain Health da Angelini Pharma Espanha.

Por sua vez, Marta Sala, Diretora Sénior de Comunicação da Angelini Pharma Espanha, afirmou que, com «EXtigmas», pretendem abrir «uma conversa que vá além do visível, ajudando a compreender melhor a realidade das pessoas com epilepsia e colocando em cima da mesa os verdadeiros desafios que enfrentam aqueles que vivem com esta doença».

Com esta iniciativa, a Angelini Pharma sublinhou que reafirma o seu compromisso com as pessoas com epilepsia e procura contribuir para uma maior compreensão social da epilepsia e para a redução do estigma que ainda a rodeia.