Campanha global da Mapfre chega a Portugal

"Estou para que te atrevas" é o novo lema da seguradora Mapfre. A nova campanha global estreia esta segunda-feira em televisão e multibanco.

A nova campanha de reposicionamento global da Mapfre chega esta segunda-feira a Portugal. Com o mote “Vamos onde vais”, a campanha materializa a nova identidade de marca da seguradora, pretendendo alinhar a sua imagem externa com a transformação que a empresa viveu nos últimos 15 anos.

Com uma nova identidade visual desde o início do ano, “esta campanha é um convite para que as pessoas se atrevam a concretizar os seus projetos, com a certeza de que a seguradora as acompanha em cada passo do caminho”, explica a marca, que evolui, assim, “de um posicionamento focado em proteger o que as pessoas têm, para um novo, focado em impulsionar o que podem fazer, deixando para trás o ‘estou quando precisas’ para adotar o lema ‘estou para que te atrevas'”.

“Com esta nova identidade, a Mapfre renova o seu compromisso de proximidade e acompanhamento, não só com os seus clientes, mas com toda a sociedade. Trata-se de uma reafirmação da nossa liderança como uma marca que ousa ser diferente e relevante, construindo um futuro com mais significado, lado a lado com as pessoas”, aponta citado em comunicado Luís Anula, CEO da Mapfre Portugal.

Assinada pela agência criativa McCann, com produção da Rebolucion e planeamento de meios da UM, esta é “a maior estratégia global da marca até ao momento.

“Vivemos um momento em que todos procuramos segurança, mas já não entendida como um travão, e sim como um impulso”, comenta por sua vez Eoin Sherry, Chief Creative Officer da McCann. “Esta campanha marca uma mudança de ciclo para a marca, e estamos orgulhosos por ter criado uma peça que não só a atualiza e emociona, mas também redefine o seu papel na vida das pessoas”, prossegue.

Em Portugal, a campanha estará no ar entre 30 de março e 26 de abril nos canais SIC, TVI, CNN Portugal, SIC Notícias, CMTV e nos canais por cabo AXN, Hollywood, Star e AMC. Estará também presente em mais de 1000 caixas Multibanco (ATM) de norte a sul do país.