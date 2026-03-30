Chanceler alemão abre a porta ao regresso de 80% dos sírios até 2030

O chanceler alemão, Friedrich Merz, prevê que cerca de 80% do milhão de sírios que vivem atualmente na Alemanha possam regressar à sua terra natal antes do final da década, começando por aqueles que “abusaram do sistema de asilo ou infringiram a lei”, avança a Euractiv.

“A longo prazo, nos próximos três anos, e este era também o desejo do Presidente Al-Sharaa, cerca de 80% dos sírios que residem atualmente na Alemanha deveriam regressar ao seu país de origem”, afirmou Merz, após receber o presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, em Berlim esta segunda-feira.

“Precisamos de uma opção confiável de repatriação, em cooperação com a Síria, especialmente para aqueles que abusam da nossa hospitalidade“, disse o chanceler alemão.

Merz enfatizou, no entanto, que muitos sírios permaneceriam no país, particularmente aqueles que estão bem integrados e empregados, incluindo profissionais como médicos.

O ano passado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que, após a queda do regime Bashar al-Assad na Síria, a União Europeia “podia finalmente” trabalhar com as autoridades de Damasco para permitir a reconstrução do país.