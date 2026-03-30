CMS assessora joint venture na compra de 13 ativos logísticos no valor de 509 milhões de euros

A CMS assessorou uma joint venture formada pela VGP e pela Areim na aquisição de 13 ativos logísticos em sete países, dois dos quais localizados em Portugal, numa transação avaliada em 509 milhões de euros. A aquisição foi realizada através de uma transação de compra de participações.

A equipa da CMS envolvida na operação foi composta pelos sócios Francisco Xavier de Almeida, João Pinheiro da Silva e Sara de Almeida Barroso e contou com a participação do associado sénior André Guimarães, dos associados Francisca Pereira da Cruz, Inês Machado da Silva, Luã Brito Malta e dos estagiários Duarte de Castro Rodrigues (Imobiliário) e Mariana Gonçalves Ribeiro (Corporate M&A).

“Estamos orgulhosos por termos prestado assessoria nesta operação, que exemplifica a capacidade da CMS de operar simultaneamente em várias jurisdições, proporcionando ao cliente uma solução transfronteiriça sem descontinuidades. Trata-se de uma operação que abrangeu sete países ao mesmo tempo — algo que só é possível para uma sociedade com o alcance global e a experiência da CMS”, referem os sócios em comunicado.