Desconto no gasóleo é “solução mais rápida” para apoiar agricultores e pescadores
Apoio de 10 cêntimos por litro será pago até 30 de junho no gasóleo colorido e marcado para os setores agrícola, florestal, das pescas e da aquicultura. Executivo não exclui adoção de outras medidas.
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, defendeu esta segunda-feira em Bruxelas que o apoio de dez cêntimos de ajuda aos combustíveis para agricultores e pescadores é a “solução mais rápida”.
“Procurámos a solução mais rápida”, disse o ministro, referindo-se a um apoio de 10 cêntimos por litro que será pago “até 30 de junho” no gasóleo colorido e marcado para os setores agrícola, florestal, das pescas e da aquicultura.
O ministro salientou também que o Executivo não exclui a adoção de outras medidas, se necessário.
Reconhecendo que, após o comboio de tempestades que assolou principalmente o centro do país, o impacto da guerra no Médio Oriente nos preços dos combustíveis veio afetar ainda mais as capacidades produtiva, de transformação e de transporte.
José Manuel Fernandes reiterou que acresce ainda um pacote mensal de 150 milhões de euros que sai do Orçamento de Estado “para este objetivo”.
O impacto do conflito no Médio Oriente no setor agroalimentar foi um dos temas hoje em debate na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da UE, em Bruxelas.
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