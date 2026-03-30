Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.
A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.
Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,122%, continuou abaixo das taxas a seis (2,529%) e a 12 meses (2,932%).
A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,529%, mais 0,025 pontos do que na sexta-feira.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.
Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.
No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje, para 2,932%, mais 0,072 pontos do que na sessão anterior.
Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,122%, menos 0,005 pontos.
Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
{{ noCommentsLabel }}