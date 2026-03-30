Finanças Pessoais

Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

  • Lusa
  • 10:47

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,122%, continuou abaixo das taxas a seis (2,529%) e a 12 meses (2,932%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,529%, mais 0,025 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje, para 2,932%, mais 0,072 pontos do que na sessão anterior.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,122%, menos 0,005 pontos.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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