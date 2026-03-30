Ex-governante, italiano e nigeriano entre cinco candidatos a reitor da Universidade do Porto

Das 14 candidaturas para o cargo de reitor, a Comissão Eleitoral da Universidade do Porto admitiu as três nacionais e afastou nove das 11 propostas internacionais que tinha recebido. Na corrida estão Salvatore Cuzzocrea, Lasisi Salami Lawal, Pedro Nuno Teixeira, Luís Antunes e Altamiro Costa Pereira.

O italiano Salvatore Cuzzocrea foi reitor da Universidade de Messina entre 2018 e 2023 e chegou a presidir ao Conselho de Reitores italiano no último ano desse mandato, enquanto o nigeriano Lasisi Salami Lawal é apresentado como professor e investigador na Universidade Federal de Tecnologia de Minna, no Botswana.

Pedro Nuno Teixeira, catedrático da Faculdade de Economia (FEP), foi secretário de Estado do Ensino Superior entre 2022 e 2024. Luís Antunes dirige o Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da academia portuense, ao passo que Altamiro Costa Pereira é o atual diretor da Faculdade de Medicina.

A audição pública dos candidatos está marcada para 23 e 24 de abril no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. Cada candidato será ouvido individualmente e dispõe de 30 minutos para apresentar o seu currículo e programa de ação, seguindo-se uma hora para responderem às perguntas dos membros do Conselho Geral.

O sucessor de António Sousa Pereira, que cumpriu dois mandatos e em setembro se envolveu numa polémica com o ministro Fernando Alexandre a propósito do concurso especial de acesso a Medicina – o caso envolveu igualmente Altamiro Costa Pereira, agora na corrida para o substituir no cargo – vai ser eleito ao final da tarde de 24 de abril pelo Conselho Geral da Universidade do Porto, composto por 23 elementos e encabeçado por Fernando Freire de Sousa, ex-presidente da CCDR-Norte.