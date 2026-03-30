Faculdade de Música e Artes Cénicas da UAX celebra o Dia Mundial do Piano

Um corpo docente de excelência que se encarrega de formar nesta faculdade, a única em Espanha, o futuro da interpretação e da arte musical do nosso país através da metodologia própria da UAX, que combina teoria e prática, e que prepara os estudantes para enfrentar a sua integração natural na indústria, impulsionando assim a sua empregabilidade.

Além disso, no âmbito desta celebração, a Faculdade de Música e Artes Cénicas da UAX lançou a OpenWeek, um evento que decorre de 23 a 27 de março com atividades como uma OpenClass com Iván Cítera, centrada na interpretação pianística em todas as suas dimensões (técnica, musical e artística). A programação inclui também conferências, como a da Dra. Marisa Santisteban Fuentes sobre a Escola Napolitana, ou atuações como a do jovem pianista Alejandro Pérez, aluno de Cítera no programa de Alta Especialização do Centro de Alto Rendimento Musical da UAX.

A Faculdade de Música e Artes Cénicas da UAX conta com um corpo docente de prestígio reconhecido, que desenvolve uma dupla vertente profissional e pedagógica. Entre eles destaca-se Iván Martín, pianista de carreira internacional, que colabora com as principais orquestras espanholas e internacionais, como a London Philharmonic ou a Wiener Kammerorchester. Além disso, atuou em salas de referência como o Carnegie Hall e participou em festivais como o de La Roque d’Anthéron.

Por sua vez, Iván Cítera, professor de Piano e Música de Câmara, iniciou a sua carreira aos nove anos interpretando o Concerto em Lá Maior K.488 de Mozart. O seu talento levou-o a atuar em grandes palcos como o Teatro Colón. Galardoado com prémios internacionais como o Prémio Konex, Cítera trabalhou com mestres como Poldi Mildner, Antonio De Raco, Andrzej Jasinski e Sergiu Celibidache, consolidando assim uma carreira de excelência.

Outro dos grandes nomes do corpo docente é Giuseppe Devastato, pianista e compositor napolitano, que atuou em auditórios de referência mundial como o Auditorium Parco della Musica, em Roma, ou o Tokyo National Auditorium. O seu estilo, com um som inspirado no bel canto italiano, levou-o a ganhar inúmeros prémios, como o International Prize Cartagine e várias medalhas nos Global Music Awards.

Pepe Rivero, pianista e compositor, faz parte da «Nova Geração» de músicos cubanos no panorama do jazz internacional e concilia a sua atividade docente com a direção musical do Festival de Latin Jazz em Espanha. Ao longo da sua carreira, colaborou com artistas da dimensão de Paquito D’Rivera ou Celia Cruz e foi nomeado para os Latin Grammy.

A completar este corpo docente está Cristina Cavalli, pianista italiana com uma sólida carreira internacional e um repertório que vai do Barroco à música contemporânea. O seu álbum «Ritratti» foi distinguido nos Global Music Awards. Além disso, atuou em salas como a Shanghai Symphony Hall e a Sala Verdi de Milão, bem como noutros palcos da Europa, Ásia e América.

A UAX indicou que a dupla função destes mestres do piano, que conciliam o ensino com a carreira profissional, permite que os jovens artistas e estudantes da Faculdade de Música e Artes Cénicas da UAX conheçam em primeira mão as competências e os cenários com que se depararão quando entrarem no mercado de trabalho. «Esta ligação direta torna a UAX o viveiro de uma nova geração de talentos que liderarão a indústria musical nos próximos anos», salientou.