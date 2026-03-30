Família Masaveu investe 439 mil para novo reforço na EDP

A família Masaveu voltou a reforçar a posição na EDP. Segundo um comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Fundación María Cristina Masaveu Peterson comprou 100 mil ações da elétrica portuguesa, num investimento de 439 mil euros.

“No dia 27 de março de 2026, D. Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão, comunicou à EDP a aquisição de ações por parte da sociedade Fundación María Cristina Masaveu Peterson, pessoa coletiva estreitamente relacionada”, refere a empresa em comunicado.

As compras foram realizadas em três blocos, nos dias 25, 26 e 27 de março, com preços que oscilaram entre 4,3810 e 4,4110 euros, totalizando 439.340 euros.

À data de 25 de março (última informação disponibilizada no site da EDP) eram imputáveis a Fernando Masaveu Herrero, através da Oppidum Capital, 7,09% do capital da EDP.

A família espanhola tem vindo a reforçar a sua posição no capital da elétrica. Na semana passada, a família investiu 4,4 milhões de euros em títulos da empresa, um investimento que se junta à operação comunicada em 12 de março, na qual a família Masaveu reforçou a sua posição na EDP com a compra de 1.659.320 ações da elétrica por cerca de sete milhões de euros.

Em janeiro, a mesma sociedade adquiriu cerca de 3,89 milhões de ações da EDP por mais de 16 milhões de euros, em várias operações realizadas entre os dias 20 e 23 desse mês.