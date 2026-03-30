Governo confiante em receber três propostas para a TAP, incluindo uma da IAG

O Governo continua confiante de que o grupo IAG, a Air France-KLM e a Lufthansa vão apresentar propostas para comprar uma participação na TAP, desvalorizando receios de que a guerra no Irão alimente a volatilidade nos mercados e a incerteza no setor da aviação, disse esta segunda-feira o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

“Acho que esses três grupos continuam a olhar para a TAP numa perspetiva de crescimento de médio e longo prazo”, disse, entrevista à Bloomberg TV, na semana em que fecha o prazo (quinta-feira) para a entrega de propostas não vinculativas.

O governante mostra-se convicto de que “esta crise não tenha um impacto forte no interesse e nas condições da privatização” da companhia área. O Governo planeia vender até 49,9% da TAP, incluindo 5% reservados prioritariamente para os trabalhadores, exigindo ao mesmo tempo que a companhia mantenha o hub em Lisboa e preserve rotas consideradas estratégicas.

Este mês, a Bloomberg avançou que o grupo IAG, dono das companhias aéreas British Airways e Iberia, não deverá avançar com uma oferta na privatização da TAP. A agência referia, no entanto, que não foi ainda tomada uma decisão final e que a opinião sobre a operação ainda pode mudar. Também não está afastada a possibilidade de avançar com uma oferta não vinculativa, que poderá não ter sequência.