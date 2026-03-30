Governo transfere 1.230 milhões para hospitais pagarem dívidas a fornecedores

As unidades locais de saúde (ULS) e os institutos de oncologia (IPO) vão receber um reforço de 1.230 milhões de euros para pagamento de dívidas a fornecedores, anunciou esta segunda-feira o Governo.

“Com vista a garantir a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Governo vai realizar um novo reforço de verbas para as ULS e IPO de 1.230 milhões de euros destinado à regularização de dívida das entidades prestadoras de cuidados de saúde a fornecedores externos”, adiantou um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e das Finanças.

Segundo os dois ministérios, que já assinaram o despacho que será publicado “em breve”, os montantes serão para liquidar dívidas com mais de 60 dias, que serão pagas por ordem de antiguidade da data de vencimento.