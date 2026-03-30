Lusa com lucro de 336 mil euros em 2025, uma quebra de 1,7 milhões de euros

O lucro é uma quebra em relação aos 2,05 milhões de euros registados em 2024. O Estado, acionista único da Lusa, ainda não aprovou o Plano de Atividades e Orçamento para 2026.

A Lusa registou um resultado líquido positivo de 336 mil euros em 2025, o que se traduz “numa evolução desfavorável de 1,7 milhões de euros”, revelou esta segunda-feira a administração da agência noticiosa.

De acordo com a administração, esta variação resulta, “sobretudo, do registo de um facto extraordinário e não recorrente em 2024, do montante de 2,2 milhões de euros (incluindo juros moratórios) referente ao processo judicial de Macau e Timor relativo à titularidade de créditos“. Caso não se considerasse este evento, “o resultado líquido do exercício teria aumentado 146 mil euros“.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 1,1 milhões de euros em 2025, tendo crescido 151 mil euros, não contemplando o evento extraordinário referido.

Relativamente ao ativo liquido, este “alcançou os 22,5 milhões de euros fruto da revalorização do edifício em Lisboa e do aumento do capital social em 5 milhões de euros”.

Os dados são do relatório de gestão e as contas de 2025, aprovado esta segunda-feira pelo acionista único da Lusa, o Estado. No entanto, não foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2026 por não estarem cumpridos todos os formalismos, disse a administração.

De acordo com a mesma fonte, o acionista único, reunido em assembleia-geral (AG), aprovou o primeiro, o segundo e quarto pontos na ordem de trabalhos, incluindo o relatório de gestão e as contas do ano.

Na reunião magna não foi aprovada “a proposta de aplicação de resultados no que concerne à transferência de resultados transitados para reservas livres, e o Plano de Atividades e Orçamento para 2026, por não estarem cumpridos todos os formalismos relativos ao processo de apreciação do relatório em causa”, referiu a administração da Lusa.

Na ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos — relatório de gestão e documentos financeiros, relatório do governo societário, proposta de aplicação de resultados, apreciação da administração e da fiscalização da sociedade e Plano de Atividades e Orçamento para 2026.

Após a finalização, em novembro de 2025, do processo de aquisição das participações financeiras dos acionista privados, o Estado detém a totalidade do capital social da agência de notícias portuguesa, Lusa. O Estado tinha vindo desde 2024 a aumentar a sua participação no capital social da empresa, na altura de 50,2%.

No início deste ano, o Governo aprovou os novos estatutos da Lusa, estabelecendo um novo modelo de governação, que passa a ter um Conselho Consultivo. Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da Lusa desde 2021, foi reconduzido para um mandato de quatro anos (2026-2029), tendo sido nomeados dois membros executivos, Ana Alves e Luís Ferreira Lopes.

A agência passa ainda a ter um fiscal único e vai ter um conselho consultivo, composto por 13 elementos. A entidade é composta por cinco personalidades indicadas por associações representativas dos setores da imprensa, da rádio, da televisão, dos órgãos comunicação social regional e local, bem como uma personalidade indicada pela RTP, duas personalidades indicadas pela Comissão de Trabalhadores e pela Direção de Redação da Agência, três personalidades indicadas pelas Regiões Autónomas e pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e, finalmente, três personalidades eleitas pela Assembleia da República.

A agência teve também um aumento de capital de 5 milhões de euros.