Lusitania Seguros renova arquitetura de dados com Link Consulting

Através de um projeto desenvolvido em parceria com a Link Consulting, a Lusitania Seguros vai modernizar a sua arquitetura de dados.

O objetivo é criar um alicerce para analytics avançado e Inteligência Artificial, “reforçando a capacidade da seguradora para inovar e tomar decisões mais rápidas orientadas por dados”, explicaram em comunicado.

A Lusitania seguros implementou uma nova arquitetura de dados do tipo “lakehouse” – um modelo que combina o armazenamento dos data lakes com a estrutura dos data warehouses -, baseada em Microsoft Fabric (plataforma unificada de análise de dados com IA) e Microsoft Purview (solução para segurança, gestão e governação de dados).

O projeto decorreu em duas fases. Na primeira, foi desenvolvido um Minimum Viable Product (MVP) que incluiu a criação do primeiro lakehouse da Lusitania segundo uma arquitetura Medallion e a configuração dos ambientes Microsoft. A segunda fase, ainda em curso, centra-se na migração progressiva do data warehouse existente para a nova plataforma, com o Microsoft Purview a assumir a governação dos dados para garantir rastreabilidade, controlo e visibilidade sobre todos os ativos de informação da organização.

A adoção dos frameworks proprietários da Link Consulting garante a padronização da implementação e estabelece metodologias aplicadas por todas as equipas, internas e de parceiros externos, que trabalham com dados na Lusitania.

“Este projeto cria as bases de um novo ecossistema de dados preparado para o futuro, compliant com as dimensões legais e regulamentares, assegurando não só desempenho, flexibilidade e inovação, mas também governação, controlo e normalização em todas as iniciativas de dados”, afirma João Mata, IT Diretor da Lusitania Seguros.

“A modernização da arquitetura de dados é um passo crítico para permitir analytics avançado e Inteligência Artificial de forma segura, escalável e sustentável”, acrescenta Rui Maia, Data Architect na Link Consulting.

A Seguradora Lusitania integra o Grupo Montepio Associação Mutualista, opera no mercado segurador Não Vida há cerca de 40 anos, e possui atualmente uma quota de mercado de 2,5%, de acordo com dados tratados por ECOseguros.

Já a Link Consulting, é uma empresa portuguesa de transformação digital e integração tecnológica.