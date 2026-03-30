Ministro suspende os quatro militares da GNR acusados pelo MP de sequestro
O ministro da Administração Interna justifica a decisão pela "gravidade" da acusação, que se se comprovar gera "alarme social" e perturba "ordem e tranquilidade públicas".
O ministro da Administração Interna decidiu esta segunda-feira suspender preventivamente, por 90 dias, os quatro militares da GNR acusados pelo Ministério Público de sequestro e agressão de três menores em Palmela.
Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), a decisão de Luís Neves foi tomada com base na proposta apresentada pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).
“Atendendo à gravidade dos factos descritos e às exigências cautelares que o caso impõe, bem como a existência de fortes indícios da prática de infrações muito graves – que, caso se venham a comprovar, consubstanciam a violação de deveres disciplinares, geram alarme social e perturbam a ordem e tranquilidade públicas, sendo suscetíveis de afetar a credibilidade e a confiança dos cidadãos – a IGAI considerou ser esta a medida adequada”, refere o MAI em comunicado.
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