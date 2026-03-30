Mónica Serrano acumula direção de Recursos Humanos e Transformação da Impresa

Esta alteração surge com a entrada do grupo italiano MFE na administração da Impresa, que começa a reorganizar-se internamente, aponta o grupo.

A entrada da italiana MFE na Impresa começa a ser visível no organograma do grupo. No final da última semana, o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão comunicou que Teresa Gonçalves será a nova chief financial officer (CFO) da Impresa, substituindo Paulo Reis, que cessa as funções após mais de 16 anos ligados ao grupo. O grupo revelou, em comunicado, que a profissional assumirá o cargo a partir de 17 de abril, integrando o Conselho de Administração e a Comissão Executiva.

As novidades prosseguem esta segunda-feira, data em que se sabe que Mónica Serrano, até agora diretora de marketing, comunicação e do Atelier Impresa, foi nomeada diretora de Relações Humanas do grupo, em acumulação. A profissional passa assim a liderar também as áreas de Recursos Humanos e da Transformação, “assumindo um papel mais próximo das pessoas e da cultura organizacional”, anuncia o grupo.

Esta alteração surge com a entrada da MFE na administração do Impresa, que começa a reorganizar-se internamente, justifica em comunicado o grupo.

O novo cargo de cargo de Mónica Serrano implica “uma abordagem ainda mais humana, integrada e promotora de um ambiente colaborativo”, uma vez que “estas áreas contribuem de forma complementar para a definição da identidade das marcas e da organização, refletindo a forma como estas se posicionam interna e externamente“, descreve a Impresa.

“Pode não ser a associação mais comum nas estruturas organizacionais. Mas talvez seja uma das mais naturais: ligar estratégia de marca à estratégia de pessoas. Porque as organizações que conseguem alinhar cultura, talento e propósito são também aquelas que constroem marcas mais fortes, mais autênticas e mais preparadas para o futuro”, comenta a profissional, que ingressou na Impresa em 2021 como diretora de conteúdos comerciais para desenvolvimento de marcas da Impresa, que acumulou em 2023 com a direção de marketing e comunicação.

Na última sexta-feira soube-se também que a família Balsemão e a MediaForEurope fecharam um acordo parassocial que blinda o comando da Impresa, a dona da SIC e do Expresso, pela Impreger, mas também fixa uma regra de distribuição de lucros aos acionistas. O acordo parassocial entre os dois acionistas, que tem uma duração de dez anos e pode ser renovado por períodos de cinco, prevê a entrega de pelo menos metade do lucro distribuível em cada exercício, ainda que coloque à frente dessa remuneração a reestruturação e a redução da dívida do grupo.