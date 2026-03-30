«Movimento Michelin» chega à neve e Grandvalira torna-se o epicentro de uma tendência global

A gastronomia deixou de ser um complemento nas estâncias de esqui para se tornar um dos seus principais motores de transformação. Longe de ser uma curiosidade, esta tendência responde a uma mudança profunda no comportamento do viajante. O esqui já não é concebido apenas como uma atividade desportiva, mas como parte de uma experiência global que integra lazer, bem-estar, ambiente e gastronomia. Neste novo paradigma, comer bem não é um extra, mas sim mais um motivo — e cada vez mais decisivo — para escolher um destino.

O auge da alta gastronomia nas estâncias de esqui insere-se num processo mais amplo de premiumização do turismo de montanha. Destinos de referência nos Alpes, como Courchevel ou St. Moritz, vêm há anos a consolidar uma oferta gastronómica de alto nível. Paralelamente, os Pirenéus aceleraram esta transformação. Estâncias em Espanha e Andorra apostaram na integração de chefs de renome, experiências efémeras e conceitos gastronómicos diferenciadores, gerando uma nova dimensão de valor à experiência na neve.

Este fenómeno deve-se a vários fatores: a procura por experiências exclusivas, a busca por propostas multissensoriais e a crescente importância do turismo gastronómico como fator determinante. A isto acrescenta-se a vontade dos próprios destinos de se diferenciarem e posicionarem como locais de excelência, capazes de competir a nível internacional.

Grandvalira consolidou-se como um dos exemplos mais claros desta evolução no sul da Europa. A estância desenvolveu uma proposta gastronómica diversificada que combina alta cozinha, conceitos de estilo de vida e cozinha de montanha reinterpretada.

A presença de chefs de prestígio, como Nandu Jubany, simboliza a chegada definitiva do universo Michelin à neve. A sua proposta no restaurante Piolets transporta a cozinha de autor para um ambiente de montanha, reinterpretando receitas tradicionais com técnicas contemporâneas. Além disso, Jubany é também responsável pela oferta do Vodka Bar e do exclusivo Bulthaup.

A par desta linha de alta gastronomia, a estância promoveu espaços que ampliam o conceito de experiência. Restaurantes como o Jean Leon colocam a harmonização de pratos e vinhos no centro da sua proposta, enquanto o L’Abarset se tornou um ícone do après-ski, onde gastronomia, música e estilo de vida coexistem num mesmo espaço.

Ao mesmo tempo, Grandvalira mantém uma ligação com o território através de propostas como o Refugi de Pessons, que valoriza a cozinha tradicional de montanha num ambiente natural privilegiado. Esta combinação de excelência, autenticidade e diversidade permite atrair diferentes perfis de clientes, desde foodies a famílias ou esquiadores ocasionais.

Neste sentido, Álex Orúe, responsável pela Hospitality & Corporate Business da Grandvalira, sublinha que a estratégia não faz distinção entre formatos, mas procura elevar o conjunto da oferta: «Cada segmento de público tem as suas necessidades: quer se trate de um consumo rápido ou de uma experiência prolongada, é imprescindível para nós que seja de alta qualidade».

Seguindo esta lógica, o complexo não aposta apenas na alta cozinha, mas também em conceitos mais informais que mantêm esse padrão de qualidade. É o caso das iniciativas impulsionadas pelo próprio Nandu Jubany, que amplia a sua presença no complexo com formatos mais descontraídos, como a hamburgueria La Vacanal. A isto juntam-se colaborações com marcas de sucesso local, como a Suculenta, reforçando uma oferta que combina excelência, acessibilidade e ligação ao território.

Pilar Estratégico

Esta mudança de paradigma implica também uma transformação interna no modelo de negócio das estâncias. A restauração deixou de ser um serviço operacional para se tornar um eixo estratégico. «Há anos que compreendemos que a experiência numa estância de esqui é global e que a gastronomia é um dos seus eixos principais», explica Orúe.

Este processo tem sido progressivo: primeiro, tratou-se de elevar a qualidade do produto e do serviço e, posteriormente, de incorporar novas ambições ligadas à alta cozinha e à premiumização. «É quando se começa a compreender que associar-se à gastronomia permite satisfazer uma necessidade e captar um público-alvo que antes não se contemplava», salienta.

Neste sentido, a gastronomia passou a ter um impacto direto na competitividade do destino. «A escolha de uma estância em detrimento de outras alternativas de lazer passa pela nossa capacidade de superar as expectativas, e aí a gastronomia desempenha um papel fundamental», acrescenta.

Orúe insiste que esta aposta não se limita à alta cozinha, mas atravessa toda a proposta. «Para nós, a gastronomia premium está presente em cada um dos conceitos que criamos e em cada uma das propostas de valor. Oferecer a máxima qualidade possível, seja num ponto gastronómico ou de rotação, é fundamental.»

Esta abordagem, explica ele, permite posicionar a estância face a destinos internacionais de referência. «Apostar na alta gastronomia e na premiumização dá-nos um fator diferenciador que nos distingue de outros destinos e acaba por influenciar a decisão do consumidor».

Um dos elementos diferenciadores do modelo de Grandvalira é a aposta em experiências gastronómicas efémeras. Iniciativas como o Snow Club Gourmet ou as Jornadas Gastronómicas permitem trazer para a estância chefs de primeira linha, gerando eventos exclusivos com lotações reduzidas.

«Procuramos exclusividade e diferenciação, não volume». Nessa linha, Orúe sublinha o valor diferencial de levar a alta cozinha para a montanha: «Criamos momentos memoráveis e o cliente pode viver experiências únicas num ambiente muito diferente. Não é a mesma coisa visitar um restaurante na sua cidade do que desfrutar dessa proposta no meio de um dia de esqui».

Além disso, estas experiências contribuem para reforçar a fidelização do cliente. «O cliente valoriza muito que, no seu tempo de lazer, a proposta seja completa, global e diferenciada», conclui.

A tendência aponta para uma consolidação do modelo. A integração da alta cozinha, da sustentabilidade e dos produtos locais, juntamente com o desenvolvimento de experiências híbridas entre gastronomia, bem-estar e entretenimento, marcará a evolução das estâncias nos próximos anos.