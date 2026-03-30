Novo seguro da Aon Portugal cobre reconstrução até 1 milhão de euros
Em resposta ao Kristin, o seguro inclui cobertura para incêndio, fenómenos da natureza, danos por água, colapso estrutural, defeitos de material ou furto, que aconteçam no decorrer da obra.
Depois da passagem de um comboio de tempestades que provocou um rasto de destruição pelo centro do país, e do qual Portugal ainda está a recuperar, a Aon criou um seguro de “Todos os Riscos de Construção e/ou Montagem”, que garante proteção essencialmente para obras de reconstrução decorrentes de danos causados eventos climáticos extremos.
Esta solução de seguro garante cobertura para danos materiais na própria obra e inclui proteção de incêndio, fenómenos da natureza, danos por água, colapso estrutural, defeitos de material ou furto, bem como responsabilidade civil extracontratual por danos causados a terceiros no âmbito da execução da obra.
Para a cobertura de responsabilidade civil o teto máximo da indemnização pode atingir até 50% do valor da empreitada, com um máximo de 1 milhão de euros, de acordo com as condições estabelecidas.
Segundo corretora de seguros, esta solução de proteção vai estar disponível para “diferentes tipologias de imóveis” e para os “diferentes intervenientes ligados à execução dos trabalhos de obra” e possui condições pré-acordadas para empreitadas até 5 milhões de euros.
Alexandre Tesoni, Chief Broking Officer da Aon Portugal, sublinha que “num contexto de maior exposição a eventos climáticos extremos, é fundamental olhar para a reconstrução não apenas como uma resposta ao dano, mas como um novo ciclo de risco. Esta solução visa responder a uma necessidade concreta do mercado, com condições ajustadas à complexidade e à urgência das obras de reconstrução”.
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