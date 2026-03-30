Novo seguro da Aon Portugal cobre reconstrução até 1 milhão de euros

Depois da passagem de um comboio de tempestades que provocou um rasto de destruição pelo centro do país, e do qual Portugal ainda está a recuperar, a Aon criou um seguro de “Todos os Riscos de Construção e/ou Montagem”, que garante proteção essencialmente para obras de reconstrução decorrentes de danos causados eventos climáticos extremos.

Esta solução de seguro garante cobertura para danos materiais na própria obra e inclui proteção de incêndio, fenómenos da natureza, danos por água, colapso estrutural, defeitos de material ou furto, bem como responsabilidade civil extracontratual por danos causados a terceiros no âmbito da execução da obra.

Para a cobertura de responsabilidade civil o teto máximo da indemnização pode atingir até 50% do valor da empreitada, com um máximo de 1 milhão de euros, de acordo com as condições estabelecidas.

Segundo corretora de seguros, esta solução de proteção vai estar disponível para “diferentes tipologias de imóveis” e para os “diferentes intervenientes ligados à execução dos trabalhos de obra” e possui condições pré-acordadas para empreitadas até 5 milhões de euros.

Alexandre Tesoni, Chief Broking Officer da Aon Portugal, sublinha que “num contexto de maior exposição a eventos climáticos extremos, é fundamental olhar para a reconstrução não apenas como uma resposta ao dano, mas como um novo ciclo de risco. Esta solução visa responder a uma necessidade concreta do mercado, com condições ajustadas à complexidade e à urgência das obras de reconstrução”.