Portugal lança mais seis satélites para o espaço

Portugal coloca esta segunda-feira no espaço seis satélites da Agenda New Space Portugal a bordo do foguetão da SpaceX. Dois dos satélites irão reforçar a Constelação Atlântico e os quatro restantes a Constelação Lusíada, que pretende reforçar as comunicações de navegação marítima.

A Força Aérea Portuguesa e o CEiiA reforçam Constelação do Atlântico com, respetivamente, um satélite SAR e um satélite ótico VHRLight NexGen. “O satélite da Força Aérea Portuguesa dotará a Constelação do Atlântico, atualmente com três satélites já em órbita, com capacidade para observar a Terra em quaisquer condições meteorológicas, de dia e de noite, assegurando monitorização contínua e fiável. Esta capacidade reforça significativamente a vigilância persistente, a consciência situacional e a segurança nacional, permitindo uma resposta mais rápida a missões militares, desafios de segurança marítima e proteção da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa”, pode ler-se em comunicado.

Já o satélite VHRLight NexGen — resultante do trabalho liderado pelo CEiiA e pela N3O, com parceiros internacionais — é o segundo de dois satélites óticos VHRLight NexGen, “concebidos para captar imagens da superfície terrestre com resolução de 70 cm por pixel, recorrendo a tecnologia multiespectral de última geração”, refere o mesmo comunicado.

Esta segunda-feira serão ainda lançados quatro outros satélites da LusoSpace que irão integrar a Constelação Lusíada — Camões, Agustina, Pessoa e Saramago —, projeto também no âmbito da Agenda New Space, um investimento de 15 milhões de euros, dos quais dez milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A LusoSpace financia cerca de 2,5 milhões de euros, com o restante montante a ser angariado junto de investidores privados.

Acordo de cooperação com a Satellogic

Esta segunda-feira será ainda formalizado um acordo entre a empresa de satélites Satellogic — a quem o CEiiA já comprou dois satélite que irão reforçar a Constelação Atlântico — a N3O e a Geosat, estabelecendo “um quadro de cooperação no domínio de novas tecnologias para satélites e subsistemas e dos serviços downstream, nomeadamente no âmbito do Atlantic Data Hub“.

“Encontram-se em desenvolvimento mais dois satélites óticos de Muito Alta Resolução (VHR), através de uma parceria entre o CEiiA e a N3O com a empresa alemã OHB, reforçando a consolidação e integração de conhecimento e capacidade tecnológica e industrial nacional no domínio da observação da Terra”, pode ler-se ainda em comunicado.

Além do reforço das capacidades nacionais ao nível de satélites, a Agenda New Space integra ainda a componente estratégica de Acesso ao Espaço, coordenada pela Força Aérea Portuguesa (FAP), que prevê o desenvolvimento de uma Base Espacial nos Açores, “contribuindo para a autonomia europeia e para o posicionamento de Portugal como hub atlântico para lançamentos e recuperação de ativos espaciais do ecossistema espacial europeu”.