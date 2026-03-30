Direto Trump otimista sobre acordo de paz com nova liderança de Teerão
Uma fábrica petroquímica localizada no noroeste do Irão foi alvo de um ataque, que não provocou a libertação de substâncias perigosas.
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