TÜV SÜD dá dicas para conduzir em segurança nesta Semana Santa

Esta sexta-feira dá-se início à Operação Saída da Páscoa, com quase 16 milhões de deslocações previstas por estrada. Neste contexto, a TÜV SÜD, empresa especializada em inspeção, ensaios e certificação, oferece recomendações essenciais para garantir que a viagem até ao destino seja segura e sem contratempos.

A Direção-Geral de Trânsito (DGT) prevê uma avalanche de deslocações e, com isso, um aumento do risco de acidentes nas estradas. Neste cenário, a TÜV SÜD destaca a importância de uma preparação adequada do veículo, que pode fazer a diferença entre umas férias tranquilas e um contratempo inesperado.

Recomenda-se evitar a pressa e os trajetos improvisados, uma vez que isso é fundamental para prevenir problemas; verificar a profundidade do piso (mínimo de 1,6 mm) e a pressão dos pneus, pois uma manutenção inadequada pode provocar acidentes graves; certificar-se de que o pedal do travão responde corretamente e verificar os níveis do líquido dos travões; verificar tanto o para-brisas como as luzes do veículo, incluindo faróis, pisca-pisca e luzes de nevoeiro; verificar a suspensão e a direção; e levar toda a documentação necessária, que deve estar em ordem, incluindo o cartão de circulação, a ficha técnica e o seguro obrigatório.

Mantenha também a bateria em bom estado; certifique-se de que todos os cintos de segurança funcionam corretamente, bem como a buzina e outros dispositivos no interior do carro, como o sistema de ar condicionado; além dos travões, é importante verificar outros fluidos, como o óleo do motor e o líquido do limpa-para-brisas; e leve alguns itens de emergência, como um kit de primeiros socorros, uma lanterna e um pneu sobressalente.

A empresa lembra que, este ano, o sinalizador V16 é obrigatório para todos os veículos. Este dispositivo, que substitui os triângulos de emergência, melhora a visibilidade dos veículos parados em situações de emergência, especialmente em estradas de alta velocidade.