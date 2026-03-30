Vítor Hugo vende empresa com 300 engenheiros à francesa IDEC

O Groupe IDEC, um dos maiores operadores no setor imobiliário em França, com um volume de negócios anual de 500 milhões de euros, comprou uma participação maioritária do capital da portuguesa VHM, que atua nas áreas da engenharia, arquitetura e gestão de projetos imobiliários, empregando atualmente cerca de 300 pessoas.

Fundada em 1993 por Vítor Hugo Leal Gomes, que se vai manter na direção da empresa, assim como a restante equipa de gestão, a VHM tem atualmente equipas distribuídas pela sede no Porto e pelas delegações em Coimbra e Lisboa.

Com projetos nos setores do comércio e da indústria, das infraestruturas sociais e culturais, hotéis, estabelecimentos de ensino, escritórios, habitação ou parques de estacionamento, no portefólio destaca-se a participação em obras do Metro de Lisboa, do Instituto de Oncologia de Coimbra ou do Hospital de Évora.

“Esta integração permite-nos entrar numa nova fase de crescimento, mantendo aquilo que sempre nos definiu: a proximidade com o cliente, o rigor técnico e a capacidade de execução. Encontrámos no Groupe IDEC um parceiro cujo ambição e valores estão em sintonia com o futuro que queremos construir”, sustenta Vítor Hugo, presidente e fundador da VHM.

Citado no mesmo comunicado, Patrice Lafargue garante que pretende “dar continuidade ao trabalho realizado pelo Vítor há mais de três décadas”. É presidente deste grupo francês que criou há 25 anos, que tem uma média de 700 mil metros quadrados construídos anualmente, 1.500 milhões de projetos imobiliários financiados e mais de 1.000 hectares sob gestão.

A “curto e médio prazo”, o Groupe IDEC assume igualmente a vontade de “desenvolver as suas atividades históricas em Portugal”: urbanismo, promoção residencial, imobiliário empresarial, investimento, energia e engenharia chave-na-mão.