100 Montaditos celebra o espírito da Feira de Abril, tanto em Espanha como no estrangeiro, e leva a sua presença internacional até Miami

Conforme explicou a marca nesta segunda-feira, a Feria de Abril de Sevilha transcende cada vez mais a sua dimensão local para se consolidar como uma das grandes referências culturais de Espanha a nível internacional. Exemplo disso é a sua recente recriação em Miami, onde espaços inspirados no albero e nas casetas transportaram a essência desta celebração andaluza para os Estados Unidos, refletindo o crescente apelo global das tradições espanholas.

Neste contexto, a marca, profundamente ligada à sua identidade cultural, reforça o seu posicionamento como embaixadora deste estilo de vida. Coincidindo com estas datas, a marca valoriza a sua origem e a sua capacidade «de transportar o espírito social, festivo e acessível da Feira de Abril para os seus restaurantes, transformados em pontos de encontro onde partilhar gastronomia e experiências».

«A Feria de Abril representa uma forma de entender a gastronomia como um ato social, próximo e partilhado, valores que fazem parte do ADN da 100 Montaditos desde a sua origem em Sevilha. Ver como esta celebração atravessa fronteiras e chega a cidades como Miami confirma o potencial internacional da nossa cultura e reforça o nosso compromisso de continuar a levá-la a novos mercados», salienta José María Capitán, fundador e presidente da Restalia.

Atualmente, a marca conta com uma ampla presença nacional e continua a consolidar o seu posicionamento internacional como um dos principais expoentes da restauração informal de inspiração espanhola.

Por seu lado, a Restalia, grupo ao qual pertence a 100 Montaditos, mantém uma aposta sólida no mercado norte-americano. Neste contexto, a 100 Montaditos conta já com sete estabelecimentos localizados em pontos estratégicos de Miami, onde a marca está presente em zonas-chave como South Beach, Lincoln Road e centros comerciais de grande afluência. Esta implantação em localizações premium e de grande visibilidade permite à marca consolidar o seu posicionamento no país como um dos mercados prioritários para o seu crescimento internacional. A marca continua a avançar na sua expansão neste território, com o objetivo de continuar a aproximar a sua proposta gastronómica e o estilo de vida espanhol de um público cada vez mais vasto.

A empresa soube adaptar o seu modelo de sucesso — baseado na acessibilidade, na eficiência operacional e numa proposta diferenciada — a um ambiente cada vez mais recetivo à cultura e à gastronomia espanholas.

A coincidência entre a expansão de celebrações como a Feria de Abril nos Estados Unidos e o crescimento de marcas como a 100 Montaditos evidencia uma tendência ascendente: a internacionalização do estilo de vida espanhol, onde a gastronomia desempenha um papel fundamental como elemento de ligação cultural.