12 toneladas de KitKat depois, marcas ‘recusam’ com humor envolvimento no roubo

Associados à Fórmula 1, 413.793 chocolates KitKat deram 'prego a fundo' sem se saber o seu o atual paradeiro. Várias marcas aproveitaram para responder.

O fim de semana foi marcado por uma história insólita, o roubo de cerca de 12 toneladas de KitKat associados à Fórmula 1, equivalentes a 413.793 chocolates, que tinham como destino a Polónia. Ainda sem se saber o paradeiro do camião, várias marcas aproveitaram o momento pré-Páscoa para ir às redes sociais “negar” qualquer envolvimento no crime.

Tudo começou no sábado, com a notícia de que um carregamento de KitKat havia sido intercetado no trajeto entre a fábrica, em Itália, e a Polónia. Ao confirmar o roubo, a Nestlé aproveitou a oportunidade para brincar com o seu famoso slogan.

“Sempre encorajámos as pessoas a fazer uma pausa com KitKat”, afirmou a Nestlé em comunicado. “Mas parece que os ladrões levaram a mensagem demasiado à letra e fizeram uma ‘pausa’ com mais de 12 toneladas do nosso chocolate”, acrescentava a empresa. “Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas”, rematou.

Seguindo o exemplo da Nestlé, outras empresas entraram na brincadeira nas redes sociais. Logo na publicação de anúncio no Instagram, a marca de peluches Care Bears comentou em tom de suspeita com “Acreditamos que sabemos quem foi…”. A PayPal aproveitou para recomendar o seu serviço de proteção de compras, enquanto a Lipton Ice Tea declarou que “essa é uma forma de fazer uma pausa”. Já a North Face questionou se tudo não passaria de uma mentira de 1 de abril antecipada.

A onda de humor estendeu-se às próprias páginas das marcas. A Ryanair partilhou uma montagem em que um dos seus aviões, personificado, aparece a comer KitKat. Em Portugal, os famosos rebuçados Dr. Bayard aproveitaram a ocasião para “informar” o público de que não estão a desenvolver quaisquer rebuçados de chocolate para a Páscoa.

“É uma aula magistral de relações públicas”, avaliou Andrew Bloch, diretor da consultora londrina Andrew Bloch & Associates, em declarações ao The Wall Street Journal, referindo-se à postura da Nestlé perante a crise.

Sobre as reações das restantes marcas, Davia Temin, fundadora da consultora de gestão de reputação e crises Temin and Company, explicou ao mesmo jornal que o timing e o contexto são essenciais. Se não se deve satirizar incidentes graves — como derrames de petróleo ou acidentes de avião –, comentar o roubo internacional de barras de chocolate apresenta, na sua opinião, um risco bastante baixo.

Recorde-se que, no âmbito do 75.º aniversário da Fórmula 1 e do 90.º aniversário da KitKat, esta tornou-se o chocolate oficial da competição automóvel. Em janeiro, a Nestlé havia anunciado esta primeira temporada completa de parceria, que incluiu a revelação de um carro de F1 com design exclusivo e o lançamento de uma edição outra especial, o F1 KitKat Chunky.

Veja aqui a compilação de algumas publicações: