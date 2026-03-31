5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira vai ficar marcada pela divulgação de estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor relativa a março do INE. Também o Eurostat apresenta as suas estimativas para a inflação na União Europeia. Os ministros da Energia da UE vão reunir por vídeoconferência para discutir a crise energética. O Presidente da República convoca o Conselho Superior de Defesa Nacional e, ainda, a Comissão de Economia e Coesão Territorial tem audiência marcada com o Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Como evoluiu a inflação em março?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta terça-feira a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor relativa ao mês de março. Em fevereiro, a inflação aumentou 2,1%. O INE divulga também as estimativas mensais de Emprego e Desemprego referentes a fevereiro.

Eurostat partilha estimativas sobre inflação

O Eurostat, a organização estatística da Comissão Europeia, publica a estimativa rápida da inflação para a área euro em março de 2026. O Eurostat registou um avanço da inflação na Zona Euro para 1,9% em fevereiro, acima dos 1,7% registados em janeiro. O instituto estatístico europeu divulga ainda os níveis de custo de trabalho anuais referentes a 2025, permitindo comparar a competitividade laboral entre os Estados-membros.

Ministros da Energia da UE reúnem por vídeoconferência

O conflito no Médio Oriente está a provocar uma crise energética, assim, os ministros da Energia dos países da União Europeia vão reunir por videoconferência esta terça-feira às 14h (hora de Lisboa) para discutir a segurança do aprovisionamento energético numa tentativa de travar o aumento dos preços no consumidor.

Conselho Superior de Defesa Nacional reúne em Belém

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, António José Seguro, convocou para as 16h00 no Palácio de Belém o Conselho Superior de Defesa Nacional. A reunião acontece num contexto de crescente debate europeu sobre autonomia estratégica e aumento das despesas em defesa, com Portugal a receber pressões para elevar o seu contributo para os compromissos da NATO.

PRR sobre escrutínio

A Comissão de Economia e Coesão Territorial tem uma audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local marcada com o Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência às 14h na Assembleia da República.