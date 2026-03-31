Albuquerque “constrangido” com declarações de Hugo Soares sobre subsídio de mobilidade

O presidente do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) considerou, em entrevista à Antena 1, que “é preciso haver uma atitude política de bom senso para haver uma reconciliação entre o Governo nacional e o povo da Madeira”. Até porque, admitiu Miguel Albuquerque: “Foi uma coisa que me constrangeu um pouco e fui surpreendido”, referindo-se as declarações de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD na Assembleia da República, sobre o subsídio social de mobilidade (SSM).

Os madeirenses não gostaram nem das declarações nem da justificação de Hugo Soares quando alertou para a necessidade dos beneficiários do subsídio de mobilidade terem a situação contributiva regularizada para terem direito ao SSM.

“Perguntemos também aos cidadãos do meu país, daqueles que vivem no continente e dos que vivem na Madeira, muitos deles: é justo que os vossos, os nossos, os impostos dos portugueses que trabalham possam continuar a subsidiar a viagem de pessoas da Madeira e dos Açores para o continente que não asseguram o cumprimento das dívidas fiscais com o Estado?”, questionou Hugo Soares na altura.

Estas declarações foram, inclusive, motivo de um voto de protesto aprovado pelo PSD e CDS-PP Madeira. “O Madeirense e o portosantense não gostam de ser ludibriados, não gostam de ser discriminados”, enfatizou o presidente do Governo Regional da Madeira à Antena 1, vincado que processo referente às alterações no SSM “foi mal conduzido” pelo Governo. “O que se fez foi dar um tiro no pé e isto complicou-se de uma forma totalmente absurda”, criticou.

Apesar de assegurar que “nunca” teve “problemas com este primeiro-ministro” e que até o apoiou, Miguel Albuquerque deixou-lhe um reparo: “Portugal está enredado numa teia burocrática bizantina. O Estado tem uma autofagia dentro de si próprio”.