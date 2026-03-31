APS lança curso sobre o impacto económico e social da sinistralidade rodoviária

A Associação Portuguesa de Seguradores, com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “O Impacto Económico e Social da Sinistralidade Rodoviária”, integrado no ciclo de formação “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes”.

O curso, que terá lugar a 15 de abril, das 9h30 às 12h30, na sede da APS, será lecionado por Jorge Miguel Bravo, Professor Associado em Economia e Finanças da Universidade Nova de Lisboa.

O objetivo da formação é dar aos participantes uma visão aprofundada da dimensão económica e social da sinistralidade rodoviária em Portugal, analisando a evolução dos principais indicadores e os fatores que influenciam os acidentes de viação e custos associados.

Além disso, o curso permitirá aos profissionais do setor avaliar o impacto da sinistralidade nas provisões técnicas e no equilíbrio atuarial do seguro automóvel, aplicando esses conhecimentos na análise de risco, definição de medidas de prevenção e apoio à tomada de decisão.

Destina-se a administradores e diretores técnicos, atuários, profissionais das áreas de subscrição, sinistros, pricing e gestão de risco, mediadores de seguros, bem como a outros interessados no tema.

Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.