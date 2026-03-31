“Aqui.” é a nova campanha multimeios do Vila do Conde Porto Fashion Outlet
A campanha criada pela agência Bastarda está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios da PHD Media.
O Vila do Conde Porto Fashion Outlet lançou uma nova campanha multimeios para mostrar o que os visitantes podem desfrutar no seu espaço, dando destaque à recém-inaugurada expansão — marcada por renovação de lojas existentes, 31 novas marcas e quatro novos restaurantes.
“Aqui.” é o mote da campanha, com um conceito criativo a cargo da Bastarda, que partiu da premissa de que há lugares magnéticos onde diferentes estilos se cruzam e cada experiência encontra o seu espaço.
“Há lugares que me chamam e que, a cada visita, me fazem querer voltar. É onde me sinto bem e tudo se alinha. Um lugar com mais marcas, mais espaço, mais meu. E onde fica esse lugar? Aqui. Vila do Conde Porto Fashion Outlet”, pode ouvir-se na campanha.
A campanha multimeios está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios a cargo da PHD Media.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Aqui.” é a nova campanha multimeios do Vila do Conde Porto Fashion Outlet
{{ noCommentsLabel }}