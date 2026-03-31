“Aqui.” é a nova campanha multimeios do Vila do Conde Porto Fashion Outlet

A campanha criada pela agência Bastarda está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios da PHD Media.

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet lançou uma nova campanha multimeios para mostrar o que os visitantes podem desfrutar no seu espaço, dando destaque à recém-inaugurada expansão — marcada por renovação de lojas existentes, 31 novas marcas e quatro novos restaurantes.

“Aqui.” é o mote da campanha, com um conceito criativo a cargo da Bastarda, que partiu da premissa de que há lugares magnéticos onde diferentes estilos se cruzam e cada experiência encontra o seu espaço.





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“Há lugares que me chamam e que, a cada visita, me fazem querer voltar. É onde me sinto bem e tudo se alinha. Um lugar com mais marcas, mais espaço, mais meu. E onde fica esse lugar? Aqui. Vila do Conde Porto Fashion Outlet”, pode ouvir-se na campanha.

A campanha multimeios está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios a cargo da PHD Media.