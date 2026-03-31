Ideias +M

“Aqui.” é a nova campanha multimeios do Vila do Conde Porto Fashion Outlet

 + M,

A campanha criada pela agência Bastarda está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios da PHD Media.

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet lançou uma nova campanha multimeios para mostrar o que os visitantes podem desfrutar no seu espaço, dando destaque à recém-inaugurada expansão — marcada por renovação de lojas existentes, 31 novas marcas e quatro novos restaurantes.

“Aqui.” é o mote da campanha, com um conceito criativo a cargo da Bastarda, que partiu da premissa de que há lugares magnéticos onde diferentes estilos se cruzam e cada experiência encontra o seu espaço.

  • A nova campanha multimeios do Conde Porto Fashion Outlet destaca a sua recém-expansão
  • A nova campanha multimeios do Conde Porto Fashion Outlet destaca a sua recém-expansão
  • A nova campanha multimeios do Conde Porto Fashion Outlet destaca a sua recém-expansão
1 / 3

“Há lugares que me chamam e que, a cada visita, me fazem querer voltar. É onde me sinto bem e tudo se alinha. Um lugar com mais marcas, mais espaço, mais meu. E onde fica esse lugar? Aqui. Vila do Conde Porto Fashion Outlet”, pode ouvir-se na campanha.

A campanha multimeios está presente em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e out of home, num planeamento de meios a cargo da PHD Media.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“Aqui.” é a nova campanha multimeios do Vila do Conde Porto Fashion Outlet

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Publicidade
“Turbinada” dá som à nova campanha da Iberdrola

A Iberdola recrutou a artista Ana Malhoa, que recontextualiza a sua música "Turbinada" para a lançamento do plano poupança inteligente. A campanha conta com criatividade da Fuel e planeamento da UM.

+ M,

Publicidade
EDP assinala 50 anos com nova campanha institucional

Carminho, Vhils, Aires Mateus e Jéssica Silva são os protagonistas do filme que celebra os 50 anos de EDP. Assinada pela Havas e com planeamento da Wavemaker, vai estar no ar quatro semanas.

+ M,

Ideias +M
Puma volta a recrutar cantora Rosé para promover ténis

A cantora sul coreana Rosé é o rosto dos ténis H-Street da Puma. Oficialmente relançados em 2025, os H-Street têm a sua herança nos modelos de running do início de 2000.

+ M,