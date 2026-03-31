Carlos Cabreiro é o novo diretor da Polícia Judiciária

O Governo nomeou Carlos Cabreiro para o cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária (PJ) por um período de três anos, segundo um despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Justiça.

Natural de Miranda do Douro, o Coordenador Superior de Investigação Criminal Carlos Manuel Antão Cabreiro tem 59 anos e está na PJ desde 1991, segundo a informação partilhada com as redações pelo gabinete de Luís Montenegro.

Licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e com pós-graduação em guerra de informação pela Academia Militar, era desde 2016 diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ.

Na mesma nota enviada às redações, lê-se que “o primeiro-ministro informou sobre esta nomeação o Presidente da República”, António José Seguro.

O lugar de diretor nacional da PJ estava vago desde a saída de Luís Neves para ministro da Administração Interna.

Na lista de publicações, o sucessor surge como corredator do “Manual de Procedimentos de Criminalidade Informática” da Polícia Judiciária, e também do artigo “A Emergência da Prova Digital na Investigação da Criminalidade Informática”, publicado na revista Sub Júdice 35 em 2007.