Católica Porto treina executivos em liderança e gestão de risco e leva-os ao Monte Kilimanjaro

Formar executivos com competências de liderança, capacidade de decisão e gestão de risco “num contexto real e exigente” que implique a tomada de decisões sob pressão. É este o propósito do novo programa executivo da Católica Porto Business School que, além de masterclasses, vai incluir uma expedição à Tanzânia, comparando a escalada no Monte Kilimanjaro “à liderança de um negócio em ambientes de elevada incerteza”.

Chama-se Summit Leadership Programme e está previsto decorrer entre junho e dezembro deste ano, destinado a executivos de topo, líderes sénior e profissionais de empresas. Esta formação disponibilizará masterclasses e sessões práticas focadas em liderança adaptativa, gestão de risco versus incerteza, além de tomada de decisão sob pressão.

O Summit Leadership Programme contempla, assim, formação presencial e online, treino prático na Serra de Valongo, e uma expedição de oito dias à Tanzânia com acompanhamento técnico especializado.

“Escalar o Kilimanjaro é comparável a liderar um negócio em ambientes de elevada incerteza: exige planeamento, resiliência, parceiros certos e uma liderança capaz de manter clareza e foco quando o contexto muda”, justifica o coordenador executivo do programa, Ricardo Cunha, que conta com a colaboração de Inácio Rozeira na definição e execução deste programa.

“Quando colocamos os líderes fora dos seus contextos habituais de decisão, conseguimos observar como decidem, comunicam e gerem a equipa em cenários de recursos escassos e elevada pressão. É isso que torna esta experiência formativa e transferível para o contexto empresarial”, explana Inácio Rozeira, que, segundo a instituição de ensino, “já liderou mais de 150 expedições em contextos adversos a nível internacional”.