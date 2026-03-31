Centro de competências do setor das carnes em Famalicão investe 1,5 milhões em laboratórios

O TECMEAT – Centro de Competências do Agroalimentar para o Setor das Carnes vai investir, até 2027, um total de 1,5 milhões de euros num projeto de ampliação dos laboratórios instalados no Famalicão IN HUB, com o objetivo de reforçar o seu posicionamento “enquanto infraestrutura tecnológica de referência” nesta indústria agroalimentar.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo município famalicense, liderado por Mário Passos, que assinala o facto de o setor agroalimentar “representar cerca de 404 milhões de euros de volume de negócios e empregar aproximadamente 2.857 pessoas distribuídas por 132 empresas” neste concelho minhoto.

Entre os principais objetivos deste projeto constam a ampliação do “espetro de ensaios avançados para validação de processos piloto”, a otimização dos sistemas de controlo de qualidade, segurança e rastreabilidade alimentar. Acresce o aumento da capacidade de investigação aplicada e de desenvolvimento experimental, além da participação em projetos de I&D nacionais e europeus.

Ao longo destes anos, o TECMEAT tem-se revelado um verdadeiro polo gerador de conhecimento para a indústria do agroalimentar. Mário Passos Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Financiado no âmbito do programa Portugal 2030, o TECMEAT conta igualmente com a recente ajuda financeira do município na ordem dos 200 mil euros; uma medida aprovada na reunião do Executivo de 26 de março deste ano.

“Ao longo destes anos, o TECMEAT tem-se revelado um verdadeiro polo gerador de conhecimento para a indústria do agroalimentar. O seu crescimento é uma boa notícia para Vila Nova de Famalicão, mas sobretudo para o setor nacional do agroalimentar”, afirma o autarca Mário Passos, citado num comunicado enviado às redações.

O TECMEAT nasceu no âmbito do Plano Estratégico de Vila Nova de Famalicão 2014-2025 com o propósito de reforçar a “competitividade e inovação das empresas produtoras e transformadoras do setor das carnes através do desenvolvimento científico e tecnológico“, potenciando as exportações e criando valor económico, explica a autarquia.

Este projeto envolve diversas entidades que vão desde universidades, centros tecnológicos, associações empresariais e organismos nacionais ligados à inovação.