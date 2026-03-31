Custos do trabalho sobem mais em Portugal do que na União Europeia

Em média, as empresas da União Europeia (UE) gastaram 34,9 euros por hora trabalhada no último ano. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, entre os vários Estados-membros, foi a Bulgária que registou os custos de trabalho mais baixos do bloco comunitário, enquanto o Luxemburgo mereceu destaque pelo motivo oposto. Com um custo horário de 19,4 euros, Portugal ficou, em termos absolutos, abaixo da média europeia, ainda que este indicador tenha aumentado mais por cá do que no bloco comunitário entre 2024 e 2025.

“Em 2025, o custo de trabalho médio por hora em toda a economia foi estimado em 34,9 euros na UE e 38,2 euros na Zona Euro, acima dos 33,5 euros e 36,8% registados em 2024, respetivamente”, salienta o gabinete de estatísticas num destaque publicado esta manhã.

“Há diferenças significativas entre os países da União Europeia”, ressalva o Eurostat. O custo horário mais baixo foi registado na Bulgária (12 euros), sendo que a Roménia (13,6 euros) e a Hungria (15,2 euros) também estão na base da tabela comunitária.

Já o Luxemburgo foi o país da União Europeia onde as empresas mais despenderam por hora trabalhada (56,8 euros), seguindo-se a Dinamarca (51,7 euros) e os Países Baixos (47,9 euros).

E Portugal? Por cá, o custo do trabalho por hora situou-se em 19,4 euros em 2025, ficando abaixo da média comunitária.

De notar que os custos do trabalho são formados por duas componentes: os salários e os outros custos (como as contribuições sociais a cargo dos empregadores). Uma vez que o Luxemburgo, regra geral, lidera os rankings europeus em termos salariais, não é de estranhar o seu destaque também neste indicador.

Em que país aumentaram mais estes custos?

No destaque publicado esta manhã, o Eurostat não faz apenas uma comparação entre países da UE. Analisa também os dados relativos à variação entre 2024 e 2025, indicando que na UE os custos do trabalho aumentaram 4,1% no último ano, enquanto na Zona Euro a subida foi de 3,8%.

“Na Zona Euro, os custos do trabalho por hora cresceram em todos os países, exceto Malta (-0,5%). As maiores subidas foram registadas na Bulgária (+13,1%), na Croácia (+11,6%), Eslovénia (+9,3%) e na Lituânia (+9,2%)”, informa o gabinete de estatísticas.

Já os menores acréscimos foram contabilizados em França (+2,0%), em Itália (+3,2%), em Espanha, no Chipre e no Luxemburgo (+3,5%, no caso destes últimos três países).

Em comparação, em Portugal a subida foi de 6,6%, ou seja, registou-se um aumento superior à variação da média comunitária.

“Quanto aos países fora da Zona Euro, os maiores aumentos foram registados na Roménia (+10,6%), na Hungria (+8,9%) e na Polónia (+8,8%). Os custos aumentaram menos na Dinamarca (+3,0%)”, remata o Eurostat.