Desemprego sobe ligeiramente em fevereiro para 5,8%
Taxa de desemprego situou-se em 5,8% em fevereiro, acima do indicador de janeiro, mas abaixo do registado há um ano. A população empregada encolheu em cadeia.
Fevereiro foi sinónimo de um aumento ligeiro do desemprego face ao primeiro mês do ano. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa situou-se em 5,8%, mais 0,2 pontos percentuais do que tinha sido registado em janeiro. Já em termos homólogos, verificou-se um recuo.
“A taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor superior ao de janeiro de 2026 em 0,2 pontos percentuais, tendo diminuído em relação a fevereiro de 2025 em 0,4 pontos percentuais”, indica o gabinete de estatística, que avança que, no total, havia cerca de 328,1 mil pessoas desempregadas no país no segundo mês do ano.
Já a população empregada diminuiu 0,3% face ao arranque do ano, abrangendo cerca de 5,29 milhões de trabalhadores. Em termos homólogos, verificou-se, contudo, um aumento de 2,0%, de acordo com o INE.
Com esta evolução do desemprego e do emprego, a população ativa encolheu em cadeia, mas engordou em termos homólogos, rondando 5,6 milhões de pessoas. Já a população inativa aumentou face a janeiro, mas diminuiu face a fevereiro de 2026, situando-se em 2,4 milhões de pessoas.
O INE acrescenta também que a taxa de subutilização do trabalho foi de 9,7% em fevereiro, mais 0,1 pontos percentuais do que no primeiro mês do ano, mas menos 0,9 pontos percentuais do que no segundo mês de 2025.
(Notícia atualizada às 11h28)
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