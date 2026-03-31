Desemprego sobe ligeiramente em fevereiro para 5,8%

Fevereiro foi sinónimo de um aumento ligeiro do desemprego face ao primeiro mês do ano. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa situou-se em 5,8%, mais 0,2 pontos percentuais do que tinha sido registado em janeiro. Já em termos homólogos, verificou-se um recuo.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor superior ao de janeiro de 2026 em 0,2 pontos percentuais, tendo diminuído em relação a fevereiro de 2025 em 0,4 pontos percentuais”, indica o gabinete de estatística, que avança que, no total, havia cerca de 328,1 mil pessoas desempregadas no país no segundo mês do ano.

Já a população empregada diminuiu 0,3% face ao arranque do ano, abrangendo cerca de 5,29 milhões de trabalhadores. Em termos homólogos, verificou-se, contudo, um aumento de 2,0%, de acordo com o INE.

Com esta evolução do desemprego e do emprego, a população ativa encolheu em cadeia, mas engordou em termos homólogos, rondando 5,6 milhões de pessoas. Já a população inativa aumentou face a janeiro, mas diminuiu face a fevereiro de 2026, situando-se em 2,4 milhões de pessoas.

O INE acrescenta também que a taxa de subutilização do trabalho foi de 9,7% em fevereiro, mais 0,1 pontos percentuais do que no primeiro mês do ano, mas menos 0,9 pontos percentuais do que no segundo mês de 2025.

(Notícia atualizada às 11h28)