Donos de Louis Vuitton entram no mercado do turismo de luxo em Portugal com a aquisição do Penha Longa

O grupo de investimento ligado ao conglomerado francês LVMH, proprietário de marcas como a Louis Vuitton, concluiu a aquisição do emblemático Penha Longa Resort, em Sintra (Portugal), gerido pela Ritz-Carlton.

A operação reforça a aposta de Bernard Arnault no segmento global do turismo de luxo, com a sua presença no setor hoteleiro, combinando o desenvolvimento da sua própria marca Cheval Blanc desde 2006 com a aquisição estratégica da Belmond em 2019, que lhe confere uma escala global em ativos icónicos em locais emblemáticos. Além disso, impulsiona a expansão da Bulgari Hotels & Resorts após a compra da Bulgari em 2011, também operada pela Marriot.

Segundo informou o meio de comunicação económico português ECO, referência em informação financeira no país, o ativo foi adquirido pela joint venture formada pela L Catterton — veículo de investimento apoiado pela LVMH — e pela Cedar Capital Partners, após a venda por parte do fundo norte-americano Carlyle. O valor da transação não foi revelado, embora o resort estivesse avaliado em cerca de 140 milhões de euros.

A operação representa um dos investimentos mais relevantes dos últimos tempos no setor hoteleiro premium em Portugal, na famosa localidade de Sintra, e marca o início de uma estratégia mais ampla de expansão internacional no segmento de luxo. A aliança entre a L Catterton e a Cedar Capital visa construir uma carteira seletiva de dez a quinze ativos icónicos na Europa e na América do Norte, capitalizando o crescimento estrutural do turismo de alto nível.

Situado no Parque Natural de Sintra-Cascais, o Penha Longa Resort é um dos complexos hoteleiros mais exclusivos do país, com mais de 200 quartos, instalações desportivas e gastronómicas de alto nível — incluindo restaurantes com estrela Michelin —, além de ser sede anual de encontros internacionais como o fórum do Banco Central Europeu.

Sintra recebe mais de 3 milhões de turistas por ano, que na sua maioria a visitam durante o dia, mas a procura por pernoitas está a crescer a dois dígitos anualmente, de acordo com fontes oficiais. A oferta de luxo é muito limitada em Sintra, limitando-se ao hotel de Arnaul, ao Ritz-Carlton Penha Longa Resort e ao Valverde Sintra Palacio Hotel, The Leading Hotels of the World, e a um terceiro em desenvolvimento no pleno centro turístico da localidade. A aquisição reforça o posicionamento de Portugal como destino estratégico para o turismo de luxo global, num contexto de forte procura internacional e oferta limitada no segmento premium, o que está a atrair grandes investidores internacionais para ativos singulares no sul da Europa.